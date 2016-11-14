Opr. Dr. Ümit Halıcı'dan sağlık durumuyla ilgili bilgi alan Bakan Akdağ olayı kınayarak, duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Sağlık Bakanı Akdağ'ın Samsun'da bir hasta yakınının saldırısına uğrayan Dr. Ümit Halıcı’yı telefonla arayarak, “Kardeşim çok geçmiş olsun. Allah'a şükür büyük bir hasar almadan atlattınız. Allah seni ve tüm arkadaşlarımızı muhafaza etsin. Olayın hukuki takibi beyaz kod üzerinden yapılıyor, özel olarak da takibini yapacağım” dediği belirtildi.

Açıklamada, “Kabullenilemez olay Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesinde dün yaşanmıştı. Silahlı saldırıda yaralanarak hastaneye getirilen vatandaşa müdahaleye hazırlanan doktorumuz hasta yakınının saldırısına uğramıştı. Kalp ve Damar Cerrahi Uzmanı Opr. Dr. Ümit Halıcı tomografi incelemesi yaptığı esnada kapıyı tekmeleyerek giren hasta yakınının saldırısı sonrası gözünden yaralanmıştı. Hayat kurtarmak için zamanla yarışan görevi başındaki doktorumuza yönelik saldırıyı şiddetle kınıyor, Bakanlık olarak konunun takipçisi olacağımızın bilinmesini istiyoruz” ifadelerine yer verildi.

Musa Erdoğan