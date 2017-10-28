Diğer
Kategoriler

Sağlık Bakanı Demircan, Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret etti. Bakan Demircan, “Tıbbi tedavisi sürüyor. İnşallah Naim Bey önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak” dedi.

Sağlık Bakanı Demircan, Naim Süleymanoğlunu ziyaret etti

28 Ekim 2017 21:01
Sağlık Bakanı Demircan, Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret etti - Tıkla İzle

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, akşam saatlerinde Ataşehir’de Memorial Hastanesi’nde yatan milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret etti. Bir süre hastanede kalan Bakan Demircan, doktorlardan Süleymanoğlu’nun durumu ile ilgili bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret için burada bulunuyoruz. Değerli ellerde, kıymetli ellerde şifa için Naim bey burada yatıyor. 22 gün önce karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Naim Bey’in karaciğer naklinde yapılmış olan ameliyat sonrası karaciğerle ilgili probleminin olmadığını gördük. Tabi ki Naim Bey diğer tedavileri için belli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere bu tedaviyi alıyor. Kendisinin şuanda bulguları iyi. Hasta olarak karaciğer noktasında bir sıkıntı yok. Diğer rahatsızlığı ile ilgili iyileşmesi için gerekli tedavisi uygulanıyor. Cerrahi bir gereksinim yok. Tıbbi bakım yapılıyor, tıbbi tedavisi devam ediyor. İnşallah Naim Bey önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak” şeklinde konuştu.

Süleymanoğlu’nun doktoru Memorial Aataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ise, karaciğer nakillerinin ardından bazı gelişmelerin olabileceğini belirterek, Süleymanoğlu’nun yaşadığı beyin kanaması ile ilgili, ”İnşallah bu bir daha tekrarlamayacak. Diğer organlarda bir sorun yok. Şuan için cerrahiye gerek yok. Duran bir kanama. Biz her an bir gelişme olabilecek gibi tedbirimizi almış durumdayız” dedi. 

Mustafa Esen
 

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 17°C

  • Ankara

    Ankara 12°C

  • İzmir

    İzmir 18°C

  • Bursa

    Bursa 16°C

  • Trabzon

    Trabzon 23°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        KartTR Astropay
        Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-turkey.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç