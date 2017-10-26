Sağlık Bakanı Demircan, Somalili yaralıları ziyaret etti

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri ile birlikte Somali’deki bombalı terör saldırısında yaralanan ve tedavi olmak için Ankaya’ya gelen Somalilileri ziyaret etti. Demircan, Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde tedavi gören hastalarla tek tek ilgilendi.

Ziyaretin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Demircan, “Somali Başbakanımız, hastaları burada ziyaret etmek üzere aramızda bulunuyor. Somali’deki o menfur bombalı saldırıda ağır yaralanan 35 kişiye hemen ertesi gün Mogadişu’dan ambulans uçakla getirdik, Ankara’daki hastanelerimize yerleştirdik. 35 hastadan 2’si bugün itibariyle taburcu olmuş durumda. 33’ünün tedavisi devam ediyor. Hastalarımız için gerekli her türlü tıbbi, cerrahi müdahale yapılıyor. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın adına yapılmış olan Somali’deki hastane, bombalama eyleminin ardından yaralılara hemen ilk anda müdahale etmiş. Yaraların sarılmasına büyük hizmet vermiştir” şeklinde konuştu.

Somali Başbakanı Hasan Ali Hayri, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın Somali’deki terör saldırısının ardından hemen bölgeye giderek yaralılarla bizzat ilgilendiğini, kendisine bu örnek davranışı dolayısıyla minnettar olduklarını söyledi.

Musa Erdoğan