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Sağlık Bakanı Demircan'dan Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin açıklama yaptı.

Sağlık Bakanı Demircandan Naim Süleymanoğlunun durumuna ilişkin açıklama

13 Kasım 2017 11:26

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Naim Süleymanoğlu'nun durumuna ilişkin, "Hayati tehlikesi devam ediyor ama vital bulguları iyi" dedi. 

'Irak ve İran'dan yardım talebi gelmedi'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Kuzey Irak'ta meydana gelen depreme ilişkin, "Irak tarafı için yardım konusunda harekete geçtik, Irak'tan beklediğimiz süre içinde yardım talebi gelmedi. İran'dan da bir talep gelmedi. Biz üzerimize düşeni yapmak için hazırız" dedi. Bakan Demircan, Türkiye'den giden yardım uçağının, Süleymaniye'ye indiğini söyledi.
 

 

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