Sağlık Bakanı Koca’dan şarbon açıklaması

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, İstanbul’da görülen şarbon vakasına ilişkin yazıla açıklamada bulundu. 31 Ağustos'ta kesilen bir kurbanda şarbon hastalığına rastlandığının Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kamuoyuna duyurulduğunu hatırlan Koca, “Şarbonlu olduğu bildirilen hayvanla temas ettiği tespit edilen 22 kişi muayene ve tetkik amacıyla hastanelerimize davet edilmişlerdir. Bu kişilerde gerekli tetkikler yapılmış ve altı vakada şüpheli hafif deri lezyonları görülmüştür. Bu vakaların gerekli tedavileri düzenlenmiştir. İnsana hayvandan bulaşarak deri lezyonlarıyla seyreden şarbon hastalığının bu türü, hayati risk oluşturmayan, tedavi edilebilir bir hastalıktır” açıklamasında bulundu.

Koca, tetkiki yapılan diğer vakalarda herhangi bir bulguya rastlanılmadığını belirterek, “Aynı etle temas ettiği zannıyla hastanelerimize münferiden başvuranlar olmakla birlikte bu başvurular arasında şüpheli bir vakaya rastlanmamıştır. Bu hastalarımız için herhangi bir hayati risk söz konusu değildir” dedi.

Caner Ünver