Yozgat’ta incelemelerini sürdüren Sağlık Bakanı Recep Akdağ, inşaatı devam eden ve 2 ay sonra hizmete açılması planlanan 475 yataklı Yozgat Şehir Hastanesini gezip firma yetkililerinden bilgi aldı.

İnceleme sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Akdağ, Yozgat Şehir Hastanesi'nin kamu özel ortaklığı ile yapıldığını belirterek, “Bu işin patronu devlettir, hükümetimizdir, hizmet verirken de Sağlık Bakanlığı olarak hizmet vereceğiz ancak buradaki binanın yapılması daha sonra işletilmesiyle ilgili birçok ayrıntıdan firma sorumlu olacak. Biz de bu firma grubuna 25 yıl boyunca ödeme yapacağız. Yani bir hastane binasını yaptırıp, parasını peşin ödeyip, sonradan o hastane binasında çıkan problemlerle uğraşmak, boğuşmak, müteahhidi aramak yerine bu sefer çok kaliteli bir hastane binasına kısa sürede sahip olup ödemeleri 25 yıla yaymış oluyoruz. Bunu da vatandaşımız hastaneden bir an önce hizmet alabilsin diye yapıyoruz. En kaliteli hizmete layık olan Yozgatlıya da, bütün 80 milyon Türk milletine de bu yakışır. 16 ay içerisinde bu hastane bu noktaya geldi” dedi.

Yozgat Şehir Hastanesi'nin iki ay içerisinde hizmete açılacağını vurgulayan Bakan Akdağ, “Bir buçuk yıl içerisinde 141 bin metrekare bir bina duruma geldi. Hastane binaları kompleks binalardır. Yani bir okul, üniversite binası, yurt yaptırmaya benzemez. Birçok kompleks özelliği var. Böyle kompleks bir binayı 18 ay içerisinde Bozok yaylasına, yiğidin harman olduğu Yozgat’a dikmek her babayiğidin harcı değildir. Bu, Cumhurbaşkanımızın vizyonuyla onun öncü liderliğiyle, muvaffak olduğumuz bir husustur. Biz milletimize şükran borçluyuz. Milletimiz 14 senedir arkamızda durdu bizi destekledi. Tabii ki bu borcu ödemek zorundayız. Bugün içerisinde bulunduğumuz hastane bu borcu ödemenin nişanelerinden birisidir” diye konuştu.

Şehir hastaneleri en geç 2021’de tamamlanacak

Yozgat Şehir Hastanesi'nin özelliklerinden bahseden Bakan Akdağ, “Binin üzerinde kapalı otoparkı var, 120’ye yakın hastane muayene odamız, 475 hastane yatağımız, 61 yoğun bakım yatağımız var. Toplamda 141 bin metrekare bir bina yapıyoruz. Burada Allah’ın izniyle bütün Yozgatlı kardeşlerimize mükemmel bir hizmet vereceğiz. Bu hizmet sadece Yozgat’a mahsus değil bütün Türkiye’de buna benzer hastaneler yapıyoruz. Allah nasip ederse 2019’a belki 2020’ye belki 2021’e bir kısmı sarkan çok az hastanemiz olur. 41 bin yeni yatak yapmış oluyoruz. Şunu çok açık söyleyeyim bugün Avrupa’da böyle hastaneler yok. Dolayısıyla Allah’a şükrediyoruz milletimize de çok teşekkür ediyoruz. Yozgat’ımıza hayırlı olsun” ifadelerini kullandı.

Bakan Akdağ, daha sonra firma yetkililerinden hastane hakkında bilgi aldı.

Ömer Ertuğrul