Kosovalı mevkidaşıyla düzenlediği ortak basın toplantısında konuşan Bakan Akdağ, "Halen 25’i yoğun bakımda 83 kardeşimizin tedavilerine hastanelerde devam ediliyor. Hayatını kaybeden kardeşlerimizin, şehitlerimizin toplam sayısı da 44. Şu anda 12 hastanede yaralılarımız var. Bunlar özellikle Şişli Etfal ve Okmeydanında. 33 kişi Şişli Etfal’de, Okmeydanı’nda da 13 kişi. Ümraniye’de de 11 kişi. Onun dışında diğer hastanelerde, bazı özel hastanelerde birer, üçer, beşer kişi şeklinde de yaralılarımız var. Hepsine Allah’tan şifalar diliyoruz" dedi.

AVRUPA’YI ELEŞTİRDİ

“Avrupalı ülkelerden samimi ve gerçek bir destek bekliyoruz” diye devam eden Akdağ, şunları kaydetti: "Bu geleceğe yönelik olarak bu mesele ile baş edebileceğimizin en önemli göstergesidir. Bütün Avrupalı ülkelerden de bugün Kosova’dan gördüğümüz gibi samimi ve gerçek bir destek bekliyoruz. Bir taraftan PKK’lı teröristleri kendi ülkelerinde barındırırken öte yandan bize taziye mesajları göndermelerini hem yetersiz buluyoruz hem de samimiyetten uzak buluyoruz"