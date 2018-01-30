Diğer
Kategoriler

Sağlık Bakanlığı doktorun hastayı muayene etmediği iddialarını yalanladı

Sağlık Bakanlığı, Aydın'da bir fizik tedavi uzmanının ücret alamayacağı gerekçesiyle hastayı muayene etmediği iddialarının gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı doktorun hastayı muayene etmediği iddialarını yalanladı

30 Ocak 2018 18:01

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, bugün medyada, "Alamayacağı ücreti düşünen doktor hastayı muayene etmedi" başlıklı haberin yer aldığı belirtilerek, Aydın'da bir fizik tedavi uzmanının ücret alamayacağı gerekçesiyle hastayı muayene etmediği iddialarına yer verildiği belirtildi. Aydın Devlet Hastanesi'nin dijital kayıtlarının incelendiği bilgisi verilen açıklamada, "26 Ocak 2018 tarihinde şiddetli bel ağrısı şikayetiyle hastaneye giriş yaptığı, gerekli muayene ve tetkikler yapılarak ilaçlarının reçete edildiği görülmüştür. Aynı hasta, 3 gün sonra, ağrılarının geçmediği gerekçesiyle hastaneye tekrar giriş yapmıştır. İlk muayeneyi yapan doktor izinli olduğu için başka bir fizik tedavi uzmanına yönlendirilen hastanın muayenesi yapılmıştır. İlaçların etki süresi henüz dolmadığı için tekrar ilaç yazma gereği duyulmamıştır. Dolayısıyla hastanın muayene edilmediği iddiaları gerçeği yansıtmamaktadır. Buna rağmen, olayla ilgili Aydın İl Sağlık Müdürlüğü tarafından inceleme başlatılmıştır" denildi.

Etiketler: Sağlık Bakanlığı

 

YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 9°C

  • İzmir

    İzmir 17°C

  • Bursa

    Bursa 14°C

  • Trabzon

    Trabzon 11°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
      FOTO GALERİ
        AdIDM.
        Takı Dükkanı
        Gümüş Alyans Modelleri
        Nice Türkiye
        Nice Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.nice-otomasyon.com
        Bft Türkiye
        Bft Türkiye
        Otomatik Kapı Sistemleri
        www.bft-turkiye.com

        AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
        BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
        Reklamı Geç