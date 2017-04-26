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Sağlık Bakanlığı Hanta Virüsü ile ilgili inceleme yapıyor

Düzce’nin Yığılca ilçesindeki Hanta Virisü iddialarının ardından Sağlık Bakanlığı ekipleri inceleme yaptı.

Sağlık Bakanlığı Hanta Virüsü ile ilgili inceleme yapıyor

26 Nisan 2017 17:59

Yığılca ilçesi Kırık Köyündeki Hanta Virisüne bağlı hastalık ile mücadele ile ilgili olarak Sağlık Bakanlığı inceleme başlattı. Hanta Virisü’nün etkilerinin araştırılması amacıyla Sağlık Bakanlığı Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Erken Uyarı ve Saha Epidemiyolojisi Daire Başkanlığında görevli Uzman Selda Şahan, Dr. Hamdiye Yılmaz Nemli, Zoonotik ve Vektörel Hastalıklar Daire Başkanlığında görevli Veteriner Hekim Ahmet Safran konuyla ilgili incelemelerde bulunmak üzere Düzce’ye geldiler. İlk olarak İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürü Dr. Mustafa Özyörük’ü makamında ziyaret ederek bilgiler alan ekip sonrasında İl Sağlık ve Halk Sağlığı Müdürlüğü yetkilileriyle olayın görüldüğü yerlerde incelemelerde bulundular. 

Ali Yıldız

Etiketler: düzce, hanta virüsü, Sağlık Bakanlığı


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