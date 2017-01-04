Bakanlıktan yapılan açıklamada, Antalya’da 7 yaşındaki Suriyeli çocuğun dört hastaneden geri çevrildiği ve öldüğü iddiası ile ilgili haberler üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, "İddia edildiği gibi hastanın hastanelerimizde herhangi bir başvurusu bulunmamaktadır. İddialar üzerine Sayın Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’ın talimatlarıyla idari soruşturma ve savcılık tarafından da adli soruşturma başlatılmış olup, soruşturmanın neticesi kamuoyuyla paylaşılacaktır. Ayrıca hastanelerimizde acil sağlık hizmetleri konusunda Türk vatandaşlarıyla herhangi bir ülkeden gelen yabancı ülke vatandaşları arasında uygulama farklılığı yoktur. Bireyler hastane acil servislerimize geldiğinde ve acil hasta olduğu tespit edildiğinde öncelikle gerekli sağlık hizmetini almaktadır. Kimlik kontrolü bu hizmetten sonra yapılmaktadır" denildi.