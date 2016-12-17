Sağlık Bakanlığı, Kayseri'de hastanelerde ve Kızılay'ın stoklarında yeteri kadar kan olduğunu, acil kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.
Sağlık Bakanlığı, Kayseri'de hastanelerde ve Kızılay'ın stoklarında yeteri kadar kan olduğunu, acil kan ihtiyacı bulunmadığını açıkladı.
Kayseri'deki patlama sonrasında İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Fikri Işık ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki'nin Kayseri'ye geleceği…
Kayseri’de, çarşı iznine çıkan askerlerin içinde bulunduğu özel halk otobüsünün Talat Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.…
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK), Kayseri'deki patlamaya ilişkin geçici yayın yasağı getirdi. Kayseri'deki patlamanın detayları netleşmeye başlıyor. Patlamada…
Kayseri’de çarşı iznine çıkan askerlerin bulunduğu özel halk otobüsünün Talas Bulvarı Caddesi üzerinde Erciyes Üniversitesi önünden geçişi sırasında patlama oldu.…
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