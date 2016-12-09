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Sağlık Bakanlığı: O doktor görevden uzaklaştırıldı

Sağlık Bakanlığı, Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi eski doktorlarından anestezi uzmanı Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın, darbe girişimi gecesi yaptığı WhatsApp yazışmaları ortaya çıktıktan sonra görevden uzaklaştırıldığını, bu akşam bir televizyon kanalında yayınlanan haberin gerçeği yansıtmadığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı: O doktor görevden uzaklaştırıldı

09 Aralık 2016 21:39

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Bu akşam bir televizyon kanalında yayınlanan ve gerçeği yansıtmayan haber üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Gölbaşı Hasvak Devlet Hastanesi Eski doktorlarından anestezi uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay WhatsApp yazışmaları ortaya çıktıktan sonra (27/10/2016 tarihinde) görevden uzaklaştırılmıştır. Adı geçen doktor haberde iddia edildiği gibi göreve iade edilmemiştir. Halen açıkta olan kişiyle ilgili değerlendirme çalışmaları devam etmektedir” denildi.

Anestezi Uzmanı Dr. Ayfer Aydoğdu Kızılay’ın, darbe girişimi gecesi TBMM bombalanmadan 1 dakika önce “TBMM yıkılması lazım bu gece” şeklinde mesaj paylaştığı ortaya çıkmıştı.


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