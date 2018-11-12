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Sağlık Bakanlığı: 'SMA Tip-2 ve Tip-3 hastaları için bireysel hasta başvurularını işleme aldık'

Sağlık Bakanlığı: 'SMA Tip-2 ve Tip-3 hastaları için bireysel hasta başvurularını işleme aldık'
Sağlık Bakanlığı: 'SMA Tip-2 ve Tip-3 hastaları için bireysel hasta başvurularını işleme aldık'

Sağlık Bakanlığı, SMA Tip-2 ve Tip-3 için bireysel hasta başvurularının işleme alındığını ve ilgili kurulun onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirme yapıldığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “Türkiye'de uygulanan sağlık güvencesinin sistemi, dünyanın en kapsamlı sosyal güvenlik uygulamasıdır. Bilindiği üzere SMA Tip-1 tedavisinde kullanılan ilaçlar halihazırda SGK ödeme kapsamındadır. Sağlık Bakanlığı olarak SMA Tip-2 ve Tip-3 için de bireysel hasta başvurularını işleme almış bulunuyoruz. İUlgili kurul onayını takiben başvuru sahiplerine bilgilendirmeleri yapılmaktadır. Bu konuda Bakanlığımız hızlı ruhsatlandırma ve zorunlu ruhsat serbestleştirme yöntemi dahil alternatif yollarla ilaç temini için süreci başlatmıştır. Bu tür hastalarımızı ilaçsız bırakmayacak şekilde söz konusu ilaçları ülkemize uygun fiyatla temin için tüm imkanlarımızı seferber etmiş durumdayız” ifadelerine yer verdi.

Musa Erdoğan
 

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