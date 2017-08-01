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Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı!

Sağlık Bakanlığı, medyada yer alan tek kullanımlık tıbbi malzemenin defalarca kullanıldığı iddialarına ilişkin Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek konu hakkında soruşturma başlatıldığını bildirdi.

Sağlık Bakanlığı soruşturma başlattı!

01 Ağustos 2017 12:52


Sağlık Bakanlığı tarafından medyada yer alan tek kullanımlık tıbbi malzemenin defalarca kullanıldığı iddialarına ilişkin yapılan açıklamada, “Tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzeme ve cihazların, sterilizasyon işlemi uygulanmış olsa dahi bir başka hastada tekrar kullanılması, işlemin başarısını etkilemenin yanında enfeksiyona neden olma riski taşımaktadır. Bu nedenle, Bakanlığımız tarafından 2011/7 sayılı Genelge yayınlanmış ve bu Genelge ile ‘Üreticinin tek kullanım için sağlık garantisi ile piyasaya sürdüğü malzemenin, rutin sterilizasyon işlemi uygulanmış olsa bile tekrar kullanılması durumunda ideal sterilizasyonun sağlanamayacağı, bunun yanında, tıbbi malzemenin fonksiyonel, fiziksel ve kimyasal özelliklerinin aynen korunduğunun garanti edilemeyeceği ve bu nedenle tek kullanımlık olarak üretilen tıbbi malzemelerin kullanım kılavuzuna aykırı olarak kesinlikle birden fazla kullanım yoluna gidilmemesi gerektiği’ tüm kurumlara bildirilmiştir. Ayrıca, Özel Hastaneler Yönetmeliğinde de ‘Hastaların tedavisini olumsuz etkileyecek bir eksikliğin tespiti halinde birimin faaliyetinin durdurulacağı’ da hüküm altına alınmıştır” denildi.

"Vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulama en ağır şekilde cezalandırılacak"
Teknik mevzuatında birden fazla kullanımı uygun olmayan ürünlerin farklı hastalarda kullanılmasının kanunen yasak olduğu belirtilen açıklamada, “Bu çerçevede, tek kullanımlık malzemelerin tekrar kullanıldığının şikayet üzerine veya denetimlerle saptanması durumunda gerekli cezai müeyyideler uygulanmaktadır. Örneğin 16.02.2017 tarihinde Ankara’da yapılan eş zamanlı denetimlerde, 5 özel hastaneye birim faaliyeti durdurma cezası uygulanmıştır. TÜBİTAK ile birlikte geliştirdiğimiz dünyada ilk ve tek olma özelliği taşıyan Ürün Takip Sistemi (ÜTS) ile tıbbi cihazların tekil seviyede takibi yapılabilecek ve Türkiye bu alanda öncü olacaktır. Örneğin; dize takılan bir protez ya da kalbe takılan bir pilin hangi üreticiden geldiği, ne gibi aşamalardan geçtiği ve hangi hastada olduğunun takibi yapılabilecektir. Böylece, ürünlerin izlenerek, son kullanıcıya kadar güvenli bir rota takip etmesi sağlanmış olmakla birlikte uygunsuz tekrar kullanımı da engellenmiş olacaktır. Konu ile ilgili olarak iddialar üzerine Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’ın talimatıyla müfettiş görevlendirilerek konu hakkında soruşturma başlatılmıştır. İlgili konu, Bakanlığımızca dikkatle takip edilmekte olup, vatandaşlarımızın sağlığını tehlikeye atacak her türlü uygulamanın en ağır şekilde cezalandırılacağı da kamuoyunun bilgisine saygıyla sunulur” ifadeleri kullanıldı. 

Goncagül Özcan

Etiketler: Sağlık Bakanlığı


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