Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Bakanlık Müşavirliği görevine Hanife Göktaş atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.