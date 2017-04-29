Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Bakanlık Müşavirliği görevine Hanife Göktaş atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.
Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Bakanlık Müşavirliği görevine Hanife Göktaş atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.
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