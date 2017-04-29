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Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazete'de

Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararı Resmi Gazetede yayımlandı.

Sağlık Bakanlığına ilişkin atama kararları Resmi Gazetede

29 Nisan 2017 06:49

Resmi Gazetenin bugünkü sayısında yayımlanan karara göre; Bakanlık Müşavirliği görevine Hanife Göktaş atandı. Söz konusu atama, 657 sayılı Kanunun 59, 71 ve 76’ncı maddeleri ile 2451 sayılı Kanunun 2’nci maddesi gereğince gerçekleştirildi.

Etiketler: atama kararları, Resmi Gazete


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