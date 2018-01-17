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Sağlık Bakanlığından '18 yaş altı gebelik' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, basında yer alan 18 yaş altı gebelikle ilgili “Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi” başlıklı haber üzerine bir açıklama yaptı.

Sağlık Bakanlığından 18 yaş altı gebelik açıklaması

17 Ocak 2018 19:23

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, medyada 18 yaş altı gebelik ve eksik bildirim konusuyla ilgili ‘Türkiye’yi Sarsacak Utanç Listesi’ başlıklı haber üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü belirtilerek, “Haber daha önce şikayete konu olmuş İstanbul Sağlık İl Müdürlüğümüz tarafından incelenmiştir. Medeni Kanun'un ilgili hükümleri, ‘Erginlik, 18 yaşın doldurulmasıyla başlar. Evlenme kişiyi ergin kılar’, ‘Erkek veya kadın 17 yaşını doldurmadıkça evlenemez’ demektedir. Ancak 181 Sayılı KHK'nın 21'inci maddesinin (a) bendine göre 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebelerin adli mercilere bildirimi hususu şöyle düzenlenmiştir: 18 yaş altında resmi nikahı olmayan gebeler, kamu sağlık kurum ve kuruluşlarına başvurduklarında 15 yaşını tamamlamamış olanların (rıza olsun veya olmasın) tamamının ve 15 yaşını tamamlamış olanlarda ise cebir, tehdit, hile veya iradeyi etkileyen herhangi bir emarenin varlığı mevcut ise adli mercilere bildirimi sağlanmaktadır.

Bu düzenleme uyarınca 15 yaşını doldurmuş olanların sosyal hizmet uzmanlarına bildirilmesi gerekmektedir. Şikayete konu olan sorumlularla ilgili soruşturma açılmasına gerek olup olmadığı hususu, yukarıdaki mevzuat hükümleri uyarınca mülki idare tarafından değerlendirilmiş ve soruşturma açılmasına gerek olmadığı kararına varılmıştır. Ancak Bakanlığımız konunun hassasiyetini dikkate alarak konunun tekrar incelenerek soruşturulması talimatını vermiş, müfettiş görevlendirmiştir” denildi.

Musa Erdoğan
 

 

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