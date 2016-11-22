Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Eyüp Gümüş, 2017 yılının Haziran ayına kadar 9 bini hizmet alımı yöntemiyle olmak üzere 20 bin personel alacaklarını açıkladı. Gümüş, her 50 bin nüfusa bir sağlıklı yaşam merkezi kuracaklarını belirterek, “Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamla ilgili kültürü kazanmasını sağlayacağız. Sağlıklı bir check-up ve kronik hastalıkların takibi yapılacak” dedi. Gümüş, sağlıkta yeni dönemin projelerini Habertürk’e anlattı. Gümüş, şunları söyledi:

AİLE HEKİMLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK:

Aile hekimliği sistemimizi, hem sayı hem de kalite olarak tekrar gözden geçireceğiz. Aile hekimi başına düşen nüfusu azaltacağız. Her 50 bin nüfusa bir sağlıklı yaşam merkezi kuracağız. Vatandaşlarımızın sağlıklı yaşamla ilgili kültürü kazanmasını sağlayacağız. Sağlıklı bir check-up ve kronik hastalıkların takibi yapılacak. Ayrıca tetkikleri de burada yaptırabilecekler. Hareket ve fiziksel egzersizler ile ilgili bilgilendirme yapılacak. İlk etapta bin sağlıklı yaşam merkezi inşa etmeyi planlıyoruz. Bunların il bazında lokasyonlarını çalışıyoruz.

BÜTÜNLEŞİK ACİL SİSTEMİ:

Acillerimizin ortak hareket etme kabiliyetini artıracağız. Kamu, üniversite ve özel hastanelerin bir arada planlandığı bir sistemi çalışıyoruz. Vakanın alımından tedaviyi sonlandırana kadar olan süreçte bütün adımları tek bir yazılım üzerinden değerlendireceğiz. Acil servislerin tekrar yapılandırılmasını planlıyoruz. Sarı, yeşil ve kırmızı alanı yeniden düzenleyeceğiz. Aile hekimliğini entegre ederek ve gece polikliniklerini yeniden aktifleştirerek yoğunluğun azaltılmasını amaçlıyoruz.

EK ÖDEME:

Tanıya dayalı performans sistemi getiriyoruz. Bundan sonra ödemelerin yapılan kritik ve özellikli işlere göre yeniden dizaynını değerlendiriyoruz. Daha hakkaniyetli bir döner sermaye oluşacak. Bu bakımdan hastanelerin bazı özellikli işlerde yarışmalarını istiyoruz. ‘Şu kadar hasta tedavi ettim ve para kazandım’ değil de ‘Şu özellikli ameliyatları yapıyorum’ gibi olabilir.

ÜST DÜZEY HASTANELER AÇILIYOR:

Sağlık Bakanlığı, her 50 bin nüfusa bir sağlıklı yaşam merkezi kurulacağını ve herkese check-up yapılacağını açıkladı. Bakanlık Müsteşarı Eyüp Gümüş, Haziran 2017’ye kadar 9 bini hizmet alımı yöntemiyle olmak üzere 20 bin personel alınacağını da bildirdi

Mersin şehir hastanesini yıl sonuna kadar açacağız. Ardından Yozgat açılacak. Gelecek yıl da bilkent, Kayseri ve Elazığ şehir hastaneleri açılacak. Bunlar üst düzey hastaneler.

20 BİN PERSONEL:

2017 yılının haziran ayına kadar 20 bin personel alacağız. Bunların 11 bini memur olacak. Büyük kısmı ebe ve hemşirelerden oluşacak. 9 bin personeli de hizmet alımı yöntemiyle alacağız.

2 MİLYARLIK TIBBİ CİHAZ:

İlaç, tıbbi cihaz ve aşı gibi tükettiğimiz ürünlerin uzun dönem alım garantileriyle yerli üretiminin sağlanması üzerinde çalışıyoruz. Yabancı firmaların yerli firmalarla ortaklık kurması amaçlanıyor. Bunu da Sağlık Endüstrilerini Yönlendirme Kurulu (SEYK) çalışıyor. Bu kurul, 25. toplantısını yaptı. Plazma ürünlerinin yerli üretimi ile ilgili kararlar alındı ve SGK’ya iletildi. Plazma ürünlerine yılda 1 milyar TL ödüyoruz. Şu ana kadar 14 firma başvuru yaptı. Bizim bu sektörde olmamız gerekiyor. Şehir hastaneleriyle birlikte 2 milyar dolarlık tıbbi cihaz alımı yapacağız.

KLİNİK KALİTE:

Artık kliniklerin kalitesini belirlemeye başlayacağız. Buna sağlık personelinin kalitesi de dahil. İyi hekimlerin ödüllendirilmesi de gündemde. Daha iyi iş yapan sağlık personelimizi teşvik etmek istiyoruz. İlk etapta döner sermaye ile ödüllendirmek istiyoruz. Daha fazla pay almalarını sağlayacağız. Hekimleri de sınıflandırmamız gerekiyor. Vatandaşlarımızın hangi kliniğin ne kadar iyi olduğunu bilmesi gerekiyor. Bir hastanede kaç ameliyat yapılmış, kaçı başarılı olmuş ya da olmamış bunu bilmesi gerekiyor.



Lütfi Erdoğan - Habertürk