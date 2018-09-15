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Sağlık Bakanlığından Alaattin Çakıcı açıklaması

Sağlık Bakanlığından Alaattin Çakıcı açıklaması
Sağlık Bakanlığından Alaattin Çakıcı açıklaması

Sağlık Bakanlığı, "Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni" başlığıyla çıkan haberlere ilişkin, daha önce başlatılan incelemelerin ardından 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine dün iki müfettişin daha görevlendirilerek kapsamın genişletildiğini, bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürünün görevlerinden alındığını açıkladı.

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, “Alaattin Çakıcı'ya sınırsız ziyaret izni” başlığı ile çıkan haberler hakkında daha önce inceleme başlatıldığı ve iki müfettişin görevlendirildiği belirtilerek, “Söz konusu haberlerde yer alan ‘Bakanlığımızın düzenlenen bir sağlık raporuyla ilgili kuşkuları gidermediği' yönündeki ifadeler ise gelişmelerle ilgili yeterli bilgiye ulaşılamamış olmasından kaynaklandığını düşündürmektedir. Oysa yapılan inceleme sonucunda Kırıkkale İl Sağlık Müdürü ve Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekimi görevden alınmış, metni tıbbi terminolojiye uygun dil ve üslupla düzenlenmediği belirlenen sözde raporla ilgili yönetici ve hekimlere uyarı cezası verilmiştir” denildi. 

Açıklamada, ilerleyen süreçte ortaya atılan iddialar üzerine 7 Eylül 2018 tarihinde yeni bir inceleme başlatıldığı, inceleme devam ederken 23 sağlık personelinin gözaltına alınması üzerine de iki müfettiş daha görevlendirilerek incelemenin kapsamının genişletildiği belirtildi. Bu esnada Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi Başhekim Vekili, Başhekim Yardımcısı ile İdari ve Mali İşler Müdürü'nün görevlerinden alındığı aktarıldı. 

Konunun hassasiyetle takip edildiğinin ifade edildiği açıklamada, gerekli iş ve işlemlerin kuşkuya mahal bırakmayacak şekilde tesis ettiği, bundan sonra da gerekenlerin eksiksiz şekilde yerine getirileceği aktarıldı.  

Caner Ünver
 

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