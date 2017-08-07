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Sağlık Bakanlığı’ndan ‘Bozuk Jeneratör Canından Etti’ haberlerine ilişkin açıklama

Sağlık Bakanlığı, ‘Bozuk Jeneratör Canından Etti’ başlıklı haberlerle ilgili olarak konuya ilişkin Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı tarafından 21 Temmuz 2017 tarihinde müfettiş görevlendirmesi yapıldığını ve incelemenin halen devam ettiğini bildirdi.

Sağlık Bakanlığından Bozuk Jeneratör Canından Etti haberlerine ilişkin açıklama

07 Ağustos 2017 15:28

Sağlık Bakanlığı, tarafından ‘Bozuk Jeneratör Canından Etti’ başlıklı haberlerine ilişkin yapılan yazılı basın açıklamasında, “30 Mayıs 2017 tarihinde, Dr. Behçet Uz Çocuk Hastalıkları ve Cerrahisi Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevkle gelen Mehmet Gökalp Demir bebek, elektrik kesintisi esnasında jeneratörün devreye girmemesi sebebiyle 2 Haziran 2017 tarihinde ameliyat edilememiş, yeni doğan bölümü ve yoğun bakımı olan bir hastaneye sevki kararlaştırılmıştır. Bu esnada yoğun bakımda tedavisine devam edilmiş, 5 Haziran 2017 tarihinde ameliyat edilmeden önce de vefat etmiştir. Konuyla ilgili olarak Kamu Hastaneleri Kurum Başkanlığı tarafından 21 Temmuz 2017 tarihinde müfettiş görevlendirmesi yapılmış olup inceleme halen devam etmektedir. İnceleme sonuçlanır sonuçlanmaz netice kamuoyu ile paylaşılacaktır. Kederli aileye bir kez daha başsağlığı dileklerimizle, kamuoyuna duyururuz” denildi. 


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