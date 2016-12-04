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Sağlık Bakanlığı’ndan 'Cin Hastanesi' iddialarına yalanlama

Sağlık Bakanlığı, bazı basın yayın kurumlarında yer alan “Cin Hastanesi” ve “Manevi Şifa Merkezi” olarak hizmet veren kurumlara bakanlık tarafından ruhsat verildiği iddialarını yalanladı.

Sağlık Bakanlığından Cin Hastanesi iddialarına yalanlama

04 Aralık 2016 21:36

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Bazı basın yayın organlarında çıkan ve gerçeği yansıtmayan haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek görülmüştür. Bakanlığımız tarafından 'Cin Hastanesi' veya 'Manevi Şifa Merkezi' olarak herhangi bir kuruluşa hiçbir yetki veya ruhsat verilmemiştir. İddialarla ilgili olarak İl Sağlık Müdürlüğümüz tarafından adres tespiti yapılarak, inceleme başlatılmıştır. İlgili kanun çerçevesinde savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır” denildi.

Aynı amaçla yayın yapan internet sitelerinin de kapattırıldığının kaydedildiği açıklamada, vatandaşların bu tür yerlere itibar etmemelerinin ve valiliklere şikayete bulunmalarının kamu yararına olacağı belirtildi. 

Musa Erdoğan

Etiketler: Cin Hastanesi, Sağlık Bakanlığı


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