Sağlık Bakanlığı'ndan flaş Deniz Baykal açıklaması

Sağlık Bakanlığı, CHP Antalya Milletvekili Deniz Baykal’ın sağlık durumuna ilişkin açıklamada bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada, üç haftadır Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi Palyatif Kliniğinde tedavi gören Baykal'ın fizik tedavisinin aktif katılımı ile devam ettiği ve sağlığının iyi durumda olduğu belirtildi. Şu an için hayati herhangi bir durumun mevcut olmadığı ve günlük aktivitelerini yerine getirebildiği ifade edilen Baykal'ın, tedavi sürecinin başarılı bir şekilde devam ettiği ve sağlık durumunun günden güne daha iyiye gittiği kaydedildi.

Yağmur Yıldız