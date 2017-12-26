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Sağlık Bakanlığından Gaziantep'deki askerlerin durumu ile ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı, Gaziantep'de hastaneye başvuran 44 askerden 41'inin taburcu edildiğini açıkladı. Bakanlık, tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hastanın müşahede altında tutulduğunu bildirdi.

Sağlık Bakanlığından Gaziantepdeki askerlerin durumu ile ilgili açıklama

26 Aralık 2017 13:07

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Gaziantep 106. Topçu Alay Komutanlığında görevli 44 askerin, gıda zehirlenmesi şüphesiyle İslahiye Devlet Hastanesine başvurduğu belirtilerek, "Akşam yemeğinin ardından bulantı, kusma, karın ağrısı, ishal ve ateş şikayetleri ile acil servise başvuran askerlere gerekli tetkikler yapılarak tedavilerine hızlı bir şekilde başlanmıştır. Mevcut bulgularla hayati tehlikesi olan hasta bulunmamaktadır. 44 hastadan 41'i taburcu edilmiştir. Tetkiklerinin sonuçlanması beklenen ve tedavisi devam eden 3 hasta Acil Serviste müşahede de takip edilmektedir" denildi.  

 

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