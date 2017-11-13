Sağlık Bakanlığı'ndan Irak'taki depremle ilgili açıklama

Sağlık Bakanlığı'ndan Irak’ın Süleymaniye kentinde meydana gelen 7.3 büyüklüğündeki depremle ilgili yapılan açıklamaya göre, İran resmi kaynaklarından alınan bilgilere göre 207 İranlı hayatını kaybetti ve bin 686 İranlı yaralandı. Gayri resmi bilgilere göre Irak tarafından 6 kişinin öldüğü ve yaklaşık 200 yaralının olduğu bilgisi alındı.

Genelkurmay Başkanlığına ait A 400 M Kargo uçağı içerisinde AFAD Başkanı, AFAD Başkan Yardımcısı, Ankara İl AFAD Müdürlüğünden 10 personel ve 1 araç Sağlık Bakanlığı UMKE'den 10 personel ve 1 araç ile Ankara AFAD Lojistik Deposundan 320 battaniye ve 60 çadır ile birlikte Süleymaniye'ye havalandı.

Açıklamada, 4 bin 328 hasta yatağı ve 217 yoğun bakım yatağı hizmetinin hazır olduğu, 40 ambulans, 10 hekim, 316 UMKE personelinin göreve hazır olduğu, Adana Mersin Şehir Hastaneleri hasta sevki için hazır olduğu, Şırnak, Şanlıurfa, Gaziantep, Kilis, Hatay'da 5 adet ağır iklim sahra hastanesinin de hazır olduğu bildirildi.