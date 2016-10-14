Bakanlığın, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, öğrenciler, üniversiteler, belediyeler, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına bisiklet desteği sağlamakta. Bu kapsamda Üniversitenin Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 20 adet bisikleti Karabük Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki’den teslim aldı.

Yasin Erdem