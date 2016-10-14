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Sağlık Bakanlığı’ndan KBÜ'lü Öğrencilere Bisiklet

Sağlık Bakanlığı tarafından “Fiziksel Aktiviteyi Teşvik Projesi” kapsamında kurumlara dağıtılan bisikletlerden 20’si Karabük Halk Sağlığı Müdürlüğü tarafından Karabük Üniversitesi (KBÜ)’ne teslim edildi.

Sağlık Bakanlığından KBÜlü Öğrencilere Bisiklet

14 Ekim 2016 11:47

Bakanlığın, toplumun obezite ile mücadele konusunda bilgi düzeyini artırmak, beslenme ve düzenli fiziksel aktivite alışkanlığı kazanmasını teşvik etmek amacıyla yürüttüğü proje kapsamında Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullar, öğrenciler, üniversiteler, belediyeler, resmi kurumlar ile sivil toplum kuruluşlarına bisiklet desteği sağlamakta. Bu kapsamda Üniversitenin Sosyal Yaşam Merkezi’nde gerçekleştirilen törende Rektör Prof. Dr. Refik Polat, 20 adet bisikleti Karabük Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tiryaki’den teslim aldı. 

Yasin Erdem


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