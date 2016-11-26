Sağlık Bakanlğı tarafından yapılan açıklamada, "Bazı basın yayın organlarında yer alan haberler üzerine bu açıklamanın yapılmasına gerek duyulmuştur. Bakanlığımıza bağlı hastanelerde muayene randevularının 5 dakikada bir verilmesi konusunda hiçbir talimatımız ve genelgemiz yoktur. Bakanımız Prof. Dr. Recep Akdağ’ın direktifleri kaliteli bir muayene için en az 10 dakika, ihtiyaç duyulan branşlarda ise yeterli zamanın ayrılmasıdır. Bu konuda MHRS etkinliğini artırma ve randevuları düzenleme çalışmamız sürmektedir. İddia edilen durumla ilgili inceleme başlatılmıştır" denildi.