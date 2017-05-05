Diğer
Kategoriler

Sağlık Bakanlığından 'sahte estetik' açıklaması

Sağlık Bakanlığı, kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlara botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığından sahte estetik açıklaması

05 Mayıs 2017 19:12

Bakanlıktan yapılan açıklamada, son günlerde medyada "Adana'da Sahte Estetik Uzmanının Mağdurları Artıyor" ve "Sahte Estetik Uzmanı Mağdurları" başlıklı haberlerin yer alması üzerine açıklama yapılmasına gerek görüldüğü vurgulandı.

Söz konusu haberler vasıtasıyla Adana’da internet üzerinde kendisini medikal estetik uzmanı olarak tanıtan ve asıl mesleği bayan kuaförü olan bir kişinin bazı vatandaşlarımıza dudak dolgusu ve botoks uygulaması yaptığı ortaya çıktığı belirtilerek şöyle denildi:

"Bilindiği üzere botoks ve dermal dolgu işlemleri sadece uzman tabipler ile medikal estetik sertifikasına sahip hekimler tarafından yalnızca sağlık kuruluşlarında yapılabilmektedir. Kuaför, güzellik uzmanı ya da estetisyenlerin bu tür tıbbî işlem olarak nitelendirilen işlemleri yapmasına izin verilmemektedir.
Yine kanunlarımıza göre ‘Diploması olmadığı hâlde, menfaat temin etmek amacına yönelik olmasa bile, hasta tedavi eden veya tabip unvanını takınan şahıs iki yıldan beş yıla kadar hapis ve bin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılır’ hükmü düzenlenmiştir.

Yaşanan son olaylarla ilgili olarak; kendisini estetik uzmanı olarak tanıtarak, evinde bazı vatandaşlarımıza botoks işlemi yaptığı iddia edilen kuaför Soner G. hakkında Adana Valiliği İl Sağlık Müdürlüğümüz kanalıyla Adana Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulmuştur. Konu Bakanlığımızca takip edilmektedir."  

Etiketler: Sağlık Bakanlığı, sahte estetik


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 20°C

  • Ankara

    Ankara 21°C

  • İzmir

    İzmir 26°C

  • Bursa

    Bursa 21°C

  • Trabzon

    Trabzon 17°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Erkek, Bayan, Çift Gümüş Alyans Yüzük Modelleri, Söz, Nişan Yüzüğü Çeşitleri ve En Ucuz Gümüş Alyanslar www.takidukkani.com’da

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!