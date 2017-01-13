Diğer
Kategoriler

Sağlık çalışanına saldırı

Batman’da bir kişi yanındaki hastalara bakılmadığı iddiasıyla sağlık çalışanına bıçakla saldırdı. Saldırgan, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları tarafından durduruldu.

Sağlık çalışanına saldırı

13 Ocak 2017 13:57
Sağlık çalışanına saldırı - Tıkla İzle

Olay, Petrolkent Mahallesindeki 6 Nolu Aile Sağlığı Merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, başka bir mahalleden iki Suriyeli kadınla gelen bir şahıs, burada muayene olmak istedi. Görevli sağlık çalışanı ise, kaydının başka bir merkezde gözüktüğünü belirterek, burada tedavi olamayacağını belirtti. Bunun üzerine sinir krizi geçiren şahıs, üzerindeki bıçağı çıkararak, sağlık çalışanının üzerine yürüdü. Merkezin camlarını kıran şahıs, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanları tarafından durduruldu. O anlar, Sağlık Merkezinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.
Olaya tanıklık eden sağlık çalışanı Yakup Ekinci, bu tür olayların sıklıkla yaşandığını belirterek, “Kendi mahallelerindeki sağlık merkezine gitmeleri konusunda bilgi verdik. Ama genç ısrarla burada muayene olmak istediğini söyledi. Saldırıya uğrayan arkadaş da bunun üzerine kendisine yardımcı olamayacağını anlattı. Şahıs buna kızarak, saldırdı ve bıçağını çekip, camları kırdı” dedi.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
 

Mehmet Şükrü Yıldırım
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

ASAYİŞ VİDEO GALERİ
ASAYİŞ FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 11°C

  • Ankara

    Ankara 4°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 13°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç