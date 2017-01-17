Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sağlık çalışanları oyuncularla kamera karşısına geçti

Sağlık çalışanları oyuncularla kamera karşısına geçti

Tokat Devlet Hastanesinde poliklinik önlerinde vatandaşların kuyrukta beklememesi, uzun kuyruklar oluşturmaması için 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili kamu spotu hazırlandı. Doktor ve sağlık çalışanları profesyonel oyuncularla kamera karşısına geçti.

Sağlık çalışanları oyuncularla kamera karşısına geçti

17 Ocak 2017 13:02
Sağlık çalışanları oyuncularla kamera karşısına geçti - Tıkla İzle

Sağlık Bakanlığınca Türkiye’de daha etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu amacı ile yürütülen Sağlıkta Dönüşüm programının önemli çalışmalarından biri de Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi hayata geçirildi. Ama sistemden haberi olmayan vatandaşlar hastanede poliklinik önlerine sabah erken saatlerde gelerek bekleyemeye devam etmesi uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken, randevulu gelen hastaların onlardan önce girmesi tartışmalara neden oluyordu. Bu anlamda 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini anlatmak adına hastane çalışanları profesyonel oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti. Tokat şivesi ile konuyu dile getiren oyuncuların randevu sistemi ve 182 hattının önemini vurguladı.

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan, 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla billboard ve afiş çalışmalarını yanı sıra kamu spotu çalışması yaptıklarını kaydetti. Hastane personelinin de oyuncu olarak iştirak ettiği Alo 182 MHRS tanıtım videosunun Sağlık Bakanlığının güzel hizmetinin tanıtım çalışmalarına katkıda bulunulmayı amaçladıklarını belirten Erşan, muayene bekleme süresinin ortadan kaldırılması, poliklinik önlerinde kuyrukların önlenmesi için randevu sisteminden vatandaşın faydalanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Vatandaşımızı bilgilendirme ve bu konuya duyarlılığı artırmak için çalışmalar yaptık. Profesyonel kişiler tarafından bu anlamda bir video hazırlandı. Tiyatro oyuncusu Kemal Atangür, doktor, tıbbı sekreter ve kurum çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nurhan İçmez 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 8°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 15°C

  • Bursa

    Bursa 10°C

  • Trabzon

    Trabzon 12°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa-bozdurma
Paykasa bozdurma işlemleriniz için ve paykasa kart işlemleri için en uygun paykasa fiyatları BETAKART Ön Ödemeli Kart Sistemlerinde
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Digitürk
Digitürk Lig TV Kampanyaları
Sinema ve İnternet Paketleri
Online Başvuru Merkezi
www.bahadiriletisim.com.tr
bebek isimleri
erkek isimleri, kız isimleri
anlamlarını bulabileceğiniz www.isimportal.com'dan binlerce isim seçeneğine göz atınız.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!