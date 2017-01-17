Sağlık Bakanlığınca Türkiye’de daha etkin, verimli ve kaliteli sağlık hizmeti sunumu amacı ile yürütülen Sağlıkta Dönüşüm programının önemli çalışmalarından biri de Alo 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi hayata geçirildi. Ama sistemden haberi olmayan vatandaşlar hastanede poliklinik önlerine sabah erken saatlerde gelerek bekleyemeye devam etmesi uzun kuyruklar oluşmasına neden olurken, randevulu gelen hastaların onlardan önce girmesi tartışmalara neden oluyordu. Bu anlamda 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemini anlatmak adına hastane çalışanları profesyonel oyuncularla birlikte kamera karşısına geçti. Tokat şivesi ile konuyu dile getiren oyuncuların randevu sistemi ve 182 hattının önemini vurguladı.

Tokat Kamu Hastaneleri Birliği Genel Sekreteri Mehmet Erşan, 182 Merkezi Hekim Randevu Sistemi ile ilgili farkındalık oluşturmak amacıyla billboard ve afiş çalışmalarını yanı sıra kamu spotu çalışması yaptıklarını kaydetti. Hastane personelinin de oyuncu olarak iştirak ettiği Alo 182 MHRS tanıtım videosunun Sağlık Bakanlığının güzel hizmetinin tanıtım çalışmalarına katkıda bulunulmayı amaçladıklarını belirten Erşan, muayene bekleme süresinin ortadan kaldırılması, poliklinik önlerinde kuyrukların önlenmesi için randevu sisteminden vatandaşın faydalanmasını arzu ettiklerini ifade ederek, “Vatandaşımızı bilgilendirme ve bu konuya duyarlılığı artırmak için çalışmalar yaptık. Profesyonel kişiler tarafından bu anlamda bir video hazırlandı. Tiyatro oyuncusu Kemal Atangür, doktor, tıbbı sekreter ve kurum çalışanlarına emeklerinden dolayı teşekkür ediyorum” diye konuştu.

Nurhan İçmez