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Sağlık çalışanları şiddeti protesto etti

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görev yapan bir doktor ile hemşirenin bir hasta yakını tarafından darp edilmesi, sağlık çalışanları tarafından protesto edildi.

Sağlık çalışanları şiddeti protesto etti

30 Eylül 2016 14:16

Olay dün 12.30 sularında İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, taburcu edilen bir hasta yakını Dr. Engin Hatipoğlu’nun odasına gelerek bir konu hakkında konuşmak istediğini belirterek, Hemşire Gülümser Polat’ı dışarı çıkardı. Hemşire Gülümser Polat’ın odadan çıkmasının ardından hasta yakını Dr. Engin Hatipoğlu’nu darp etti. Darp edilen Dr. Engin Hatipoğlu’nun yardım istemesi üzerine odaya giren Hemşire Gülümser Polat da hasta yakını tarafından darp edildi. Hastanede bulunan vatandaşların müdahale etmesi üzerine hemşire ve doktoru darp eden hasta yakını kaçarak hastaneden uzaklaştı. Darp sonucu yaralanan doktor ve hemşire ise tedavi altına alındı.

“SAĞLIK ÇALIŞANLARI GÖREVLERİNİ YERİNE GETİREMEZ DURUMA GELMİŞTİR”

Yaşanan olay üzerine İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde görevli sağlık çalışanları hastane bahçesinde toplanarak yaşanan olayı protesto ederek, basın açıklaması düzenledi.

Grup adına açıklama yapan Melahat Cengiz, yaşanan olayı anlatarak, şunları söyledi: "Bu dehşet verici olayla ilgili tek avuntumuz saldırıya maruz kalan sağlık çalışanının hayatını kaybetmemiş olması. Kendilerine geçmiş olsun diyoruz. Saldırıyı, saldırganları lanetliyoruz ve kınıyoruz. Sağlık ortamında şiddet artık tahammül edilmez bir noktaya varmış durumdadır. Son derece zor şartlarda ve insanüstü gayretle hizmet vermeye çalışan hekimler ve sağlık çalışanları artık bu yaşanan şiddet gerilimiyle görevlerini yerine getiremez duruma gelmiştir, bıçak kemiğe dayanmıştır.”

Etiketler: İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa


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