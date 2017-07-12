Diğer
Kategoriler

Sağlık çalışanlarından anlamlı bağış

Adana'da Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çalışanları ile devlet hastanesi sağlık personeli kök hücre bağışı yaptı.

Sağlık çalışanlarından anlamlı bağış

12 Temmuz 2017 09:37

Devlet hastanesinde organize edilen etkinlikte Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çalışanları ile devlet hastanesinde çalışan onlarca sağlık personeli kök hücre bağışı yaptı.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kök hücre bağışı yaparak ihtiyaç sahibi insanlarla eşleşme olması halinde kardeşlik oluştuğunu belirterek “Bu, anlamlı ve önemli bir vatandaşlık görevi” dedi.
Rahime Dinler isimli hemşire ise bir numune kan vererek bir insanın hayatını kurtarmanın verdiği hazza vurgu yaparak, “Bu kadar basit bir işlemle bir hayat kurtarıyoruz. Bu organizasyonun içinde olmak beni gururlandırıyor. Çok mutluyum. Herkesin şunu bilmesini istiyorum; hiç can acıtmıyor. Küçük bir işlemle hayat kurtarıyorsunuz. Belki ileride bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz” diye konuştu.
Etkinliğe katkıda bulunan hastane yöneticilerine de Türk Kızılayı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli
 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 33°C

  • Ankara

    Ankara 35°C

  • İzmir

    İzmir 37°C

  • Bursa

    Bursa 33°C

  • Trabzon

    Trabzon 26°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
FOTO GALERİ
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!