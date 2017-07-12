Sağlık çalışanlarından anlamlı bağış

Devlet hastanesinde organize edilen etkinlikte Kamu Hastaneler Birliği Genel Sekreterliği çalışanları ile devlet hastanesinde çalışan onlarca sağlık personeli kök hücre bağışı yaptı.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı, kök hücre bağışı yaparak ihtiyaç sahibi insanlarla eşleşme olması halinde kardeşlik oluştuğunu belirterek “Bu, anlamlı ve önemli bir vatandaşlık görevi” dedi.

Rahime Dinler isimli hemşire ise bir numune kan vererek bir insanın hayatını kurtarmanın verdiği hazza vurgu yaparak, “Bu kadar basit bir işlemle bir hayat kurtarıyoruz. Bu organizasyonun içinde olmak beni gururlandırıyor. Çok mutluyum. Herkesin şunu bilmesini istiyorum; hiç can acıtmıyor. Küçük bir işlemle hayat kurtarıyorsunuz. Belki ileride bir çocuğun hayatını kurtarabilirsiniz” diye konuştu.

Etkinliğe katkıda bulunan hastane yöneticilerine de Türk Kızılayı tarafından teşekkür belgesi verildi.

Nuri Pir - Erdal Can İçelli

