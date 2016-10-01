Edinilen bilgiye göre kaza, gece yarısı Şanlıurfa - Gaziantep otoyolunun 45. kilometresinde meydana geldi. Gaziantep istikametinden Şanlıurfa istikametine gitmekte olan Serdar Y.’nin kullandığı metal elektrik kablolarını taşıyan 73 SY 446 plakalı TIR, lastiği patladığı için yol kenarında duran Ömer G.’nin kullandığı 31 N 5328 plakalı kuru gıda paketleri yüklü TIR’a arkadan çarptı. Kazada her iki sürücüyle birlikte Ömer G.’nin annesi Kumri G. yaralandı. Yaralılardan Ömer G., olay yerine çağrılan ambulansla Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne, annesi Kumri G., ise Harran Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’ne kaldırıldı.

Sürücü 10 metre fırlayan kabinde sıkıştı

Diğer sürücü Serdar Y. ise çarpmanın şiddetiyle dorsesinden kopup yaklaşık 10 metre ileriye fırlayan kabinde sıkıştı. Sağlık ekipleri sıkışan yaralıyı çıkaramayınca itfaiyeye haber verdi.

Kurtarma çalışması çileye dönüştü

Olay yerine giden itfaiye ekipleri, yaralıyı sıkıştığı yerden çıkarabilmek için çalışma başlattı. Yaralıyı çıkartmaya çalışan ekiplere vatandaşların da bilinçsiz bir şekilde yardım etmek istemesi zor anların yaşanmasına neden oldu. Sağlık ekipleri ve itfaiye görevlileri bir yandan yaralıyı kurtarmaya çalışırken diğer yandan ise kurtarma çalışmalarına bilinçsiz bir şekilde destek vermek isteyen vatandaşları uzaklaştırmaya çalıştı. Vatandaşların yardım etmekte ısrar etmesi zaman zaman gergin anların yaşanmasına neden oldu. Sağlık görevliler sık sık “Lütfen, Allah rızası için karışmayın” derken itfaiye görevlileri ise kalabalığı çalışmanın yapıldığı alandan uzaklaştırmak için yoğun çaba harcadı.

Çalışma uzayınca yastık getirildi

İtfaiye ekipler, yaralıyı kurtarmak için kabinin bir çok yerini demir kesme makasıyla keserken sağlık görevlileri ise sürekli yaralıya müdahale etti. Çalışmaları yürüten ekip başarılı olamayınca destek istendi. Şanlıurfa’dan çıkan itfaiyeye ait başka bir kurtarma aracı olay yerine giderek çalışmalara destek verdi. Kurtarma çalışmaları beklenenden uzun sürünce yaralının başını koyabilmesi için yastık getirildi. Acı içinde kıvranan sürücü başını yastığa koyarak kurtarılmayı bekledi.

Bir buçuk saat sonra çıkarılabildi

Kabinde sıkışan sürücü, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 buçuk saatlik çalışmasının ardından çıkartılabildi. Sırt tahtasına alınan yaralıya burada da vatandaşlar müdahale etmek istedi. Sağlık ekipleri, yaralıyı güçlükle ambulansa götürebildi. Mehmet Akif İnan Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırılan yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Gıda paketleri ve metal teller yola savruldu

Çarpmanın etkisiyle arkadaki TIR ile yol kenarında bekleyen TIR iç içe girdi. Sürücü kabini kopan arkadaki TIR’ın dorsesi öndeki TIR’ın dorsesiyle birleşti. Her iki TIR’ın içindeki malzemeler yola savrulurken trafik durma noktasına geldi.

Etrafa savrulan malzemelerin kaldırılmasıyla yol kısmen trafiğe açıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Şinasi İnan