Diğer
Kategoriler
  •  » iha.com.tr
  •  » Gündem
  •  » Sağlık görevlileri kaşınınca, tedbir amaçlı hastane karantinaya alındı

Sağlık görevlileri kaşınınca, tedbir amaçlı hastane karantinaya alındı

Sakarya’da 63 yaşındaki yaşlı adamın ölümünden şüphelenilmesi üzerine AFAD ekipleri, karantinaya alınan ilçe hastanesi ve yaşlı adamın evinde ölçüm yaptı. Sonuçların negatif çıkması üzerine hastane acil servisi hizmete açıldı. Şüphenin sebebi ise şahsa müdahalede bulunan sağlık görevlilerinin kaşınmasından kaynaklandığı öğrenildi.

Sağlık görevlileri kaşınınca, tedbir amaçlı hastane karantinaya alındı

06 Aralık 2016 00:46

Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Nihat Türüt, evinde çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduktan hemen sonra kaşınmaya başlaması üzerine hastane karantina altına alındı. Adapazarı’ndan gelen AFAD ekipleri, ilk olarak hastanede daha sonra ise şahsın evinde ve çevresinde ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerin negatif çıkması üzerine hastanenin acil bölümü yaklaşık 2 saatlik aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

Olayla ilgili konuşan Darıçayırı Muhtarı Ceyhun Sakallı, “Nihat ağabeyimiz evinde yatarken vefat ediyor. AFAD ekipleri de önlem amaçlı ölçüm yapıyor. Ancak her hangi bir şey bulunmadı, temiz her şey. Buraya müdahaleye gelen sağlık ekiplerinde bir kaşınma olmuş, ama her hangi bir şey çıkmadı” dedi.
AFAD ekipleri, ölçümleri tamamlamasının ardından Karasu’dan ayrıldı. 

Bilal Bilir - Metin Nişancık 


YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

GÜNDEM VİDEO GALERİ
GÜNDEM FOTO GALERİ
Şehir Seç
  • İstanbul

    İstanbul 12°C

  • Ankara

    Ankara 6°C

  • İzmir

    İzmir 14°C

  • Bursa

    Bursa 11°C

  • Trabzon

    Trabzon 7°C

TÜMÜ
YEREL HABERLER
AdIDM.
Paykasa
Paykasa satın alma ve paykasa bozdurma işlemleri için en uygun paykasa fiyatlar
ingilizceturkce.gen.tr
turkceingilizce.ingilizceturkce.gen.tr
51 Dilde Cümle Çeviri,
İngilizce Türkçe Çeviri
İngilizce, Blog
Paykasa Satışı
Kurumsal firma güvencesi altında paykasa kart satın alın.
Telefon destek hattı:
0533 145 96 92
Gümüş
Altın Kolye, Gümüş Kolye
Gümüş Alyans Çeşitleri ile Gumusdunyasi.com Türkiye’nin Online Alışveriş Firmasıdır.

Elektronik Sigara Modelleri
İndirimli Elektronik Sigara
www.elektroniksigara.ist
Gizli Kamera
Gizli Kamera, Gizli Kamera Çeşitleri, Gizli Kamera Fiyatları ve Kalem Kamera spyshop.com.tr'de

Moda, burç ve kadına dair
tüm güzellikler için
kadin.com
Gatete Tirajları
Günlük ve gerçek
Gazete Tirajlarına
ulaşmanın yolu!
www.gazetetirajlari.com
Domain Sorgulama
Domain, Domain sorgulama,
Hosting, Marka tescil, Whois,
Web sitesi, Gazete oku

Mavi Kadın
Sağlık, güzellik, diyet...
Kadına özel, kadın sitesi
www.mavikadin.com


BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç