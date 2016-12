Karasu ilçesi Darıçayırı Mahallesi’nde yaşayan 63 yaşındaki Nihat Türüt, evinde çocukları tarafından hareketsiz halde bulundu. Eve gelen 112 ekipleri şahsın öldüğünü belirledi. Yaşlı adamın cansız bedeni cenaze aracıyla Karasu İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılırken, 112 acil sağlık ekiplerinin müdahalede bulunduktan hemen sonra kaşınmaya başlaması üzerine hastane karantina altına alındı. Adapazarı’ndan gelen AFAD ekipleri, ilk olarak hastanede daha sonra ise şahsın evinde ve çevresinde ölçüm yaptı. Yapılan ölçümlerin negatif çıkması üzerine hastanenin acil bölümü yaklaşık 2 saatlik aranın ardından yeniden hizmete açıldı.

Olayla ilgili konuşan Darıçayırı Muhtarı Ceyhun Sakallı, “Nihat ağabeyimiz evinde yatarken vefat ediyor. AFAD ekipleri de önlem amaçlı ölçüm yapıyor. Ancak her hangi bir şey bulunmadı, temiz her şey. Buraya müdahaleye gelen sağlık ekiplerinde bir kaşınma olmuş, ama her hangi bir şey çıkmadı” dedi.

AFAD ekipleri, ölçümleri tamamlamasının ardından Karasu’dan ayrıldı.

Bilal Bilir - Metin Nişancık