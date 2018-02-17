Sağlık merkezine giren eli bıçaklı hırsız kamerada

Hırsız, kapıları kilitli olan doktor odalarına giremeyince, bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sancaktepe'de bulunan Ömer Hayyam Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece iki kişi sağlık merkezinin önüne gelerek, etrafı gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan biri elindeki bıçakla kapıyı açıp içeriye girerken, diğeri ise dışarıda gözcülük yaptı. Sağlık merkezinde doktorların odalarına girmeye çalışan hırsız başarısız olunca bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sağlık merkezinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.