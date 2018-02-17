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Sağlık merkezine giren eli bıçaklı hırsız kamerada

İstanbul Sancaktepe'de Ömer Hayyam Sağlık Merkezi'ne gelen 2 hırsızdan biri yanında getirdiği bıçak ile kapıyı açarak içeri girdi.

Sağlık merkezine giren eli bıçaklı hırsız kamerada

17 Şubat 2018 09:22
Sağlık merkezine giren eli bıçaklı hırsız kamerada - Tıkla İzle

 Hırsız, kapıları kilitli olan doktor odalarına giremeyince, bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kaçtı. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün Sancaktepe'de bulunan Ömer Hayyam Sağlık Merkezi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, gece iki kişi sağlık merkezinin önüne gelerek, etrafı gözetledi. Çevrede kimsenin olmadığını anlayan hırsızlardan biri elindeki bıçakla kapıyı açıp içeriye girerken, diğeri ise dışarıda gözcülük yaptı. Sağlık merkezinde doktorların odalarına girmeye çalışan hırsız başarısız olunca bekleme salonunda bulunan televizyonu çalarak kayıplara karıştı. Yaşanan o anlar ise sağlık merkezinde bulunan güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi. 

Etiketler: bıçak, sağlık merkezi

 

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