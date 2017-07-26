‘Sağlık personeli mutlaka iş bulur’

İstanbul Aydın Üniversitesi, tıp, diş hekimliği, sağlık bilimleri ve sağlık hizmetleri alanındaki bölüm ve programlarıyla sağlık alanında ihtiyaç duyulan sağlık personeli yetiştiriyor. İstanbul Aydın Üniversitesi (İAÜ) Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Müdürü Yrd. Doç. Dr. Anıl Özgüç, hem sağlık eğitim altyapısıyla, hem de yerinde uygulama odaklı eğitim yaklaşımıyla İstanbul Aydın Üniversitesi’nin sağlık alanında varlığını ortaya koyan sağlık personeli yetiştirmeye özen gösterdiğini söylüyor. Sağlık eğitiminin kendine has dinamikleri olduğuna işaret eden Yrd. Doç. Dr. Anıl Özgüç, dikkat edilmesi gereken ana noktanın insan olduğuna vurgu yapıyor ve “İnsan bedenine müdahale ediyorsunuz. Dolayısıyla sağlık eğitiminde önemli olan bu eğitimi alan öğrencinin insana dokunmasından geçiyor. İstanbul Aydın Üniversitesi de bu ilkeye dikkat eden bir eğitim modeli sunuyor. Sağlıkta uygulama olmadan da sağlıkçı olamazsınız. Bu çok önemli çünkü teorik olarak bu eğitimi almak yetmez” diyor.

Ön lisansta 3, lisansta 7 dönem yerinde uygulama

Yrd. Doç. Dr. Özgüç, İstanbul Aydın Üniversitesi’nde eğitimlerde ‘Yerinde Uygulama Dersi’ne ayrıca önem verildiğine işaret ediyor: “Bütün bölümlerimizde haftanın bir günü yerinde uygulama eğitimi, kredili bir ders olarak verilir. Ki bu zorunlu bir eğitimdir. Öğrencilerimiz birinci sınıfın bahar döneminden itibaren haftanın bir gününü mutlaka sektörün içinde geçirir. Meslek yüksekokulu öğrencisi 3 dönem, fakülte öğrencisi 7 dönem yerinde eğitim dersi görür”

Yerinde uygulama eğitimlerinin sektörün havasını soluma açısından öğrenci için bulunmaz bir fırsat olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özgüç, “Sağlık eğitimi alan öğrencileri, bu tür uygulama derslerinde bir hastanenin veya bir polikliniğinin havasını soluyor. Öğrenciler bu süreç içinde bulundukları kurumda iyi ilişkiler kuruyorlarsa, ki bizim öğrencilerimiz içinde çok fazla örnek var, daha öğrencilikleri sırasında çalışmaya başlayıp mezuniyet sonrasında da devam ettirebiliyor. Özellikle üniversitemizde ikinci öğretimde okuyan sağlık öğrencilerinin tercih ettiği bir opsiyon oluyor bu. Gündüz çalışıp, akşam eğitim almak mümkün” ifadelerini kullandı.

‘Hastanelerimiz öğrenciler için uygulama alanı’

Bu yıl hizmete başlayan İstanbul Aydın Üniversite’nin Tıp Fakültesi Hastanesi’nin de öğrenciler için önemli bir uygulama ve istihdam alanı sunduğunu belirten Yrd. Doç. Dr. Özgüç, “Sağlık alanında eğitim gören öğrencilerimizi yerinde uygulama için üniversite hastanemize yönlendirebiliyoruz. Yine Diş Hekimliği Fakültesi öğrencilerimizi İAÜ Diş Hekimliği Fakültesi Ağız ve Diş Sağlığı Eğitim ve Araştırma Merkezi’ne yönlendiriyoruz. İlk dönemde yerinde uygulama eğitimi alamayan öğrencilerimiz de 7 bin 500 metrekare alana yayılmış 25 temel tıp laboratuvarında, uygulama eğitimi veriyoruz. Bu işe başladığında ciddi bir avantaj veriyor.”

Yrd. Doç. Dr. Özgüç, İstanbul Aydın Üniversitesi’nin sağlık alanında çok geniş bir yelpaze sunduğunu kaydederken “Bu yıl ikinci dönem öğrencilerini alacak İAÜ Tıp Fakültesi’nin yanı sıra Diş Hekimliği Fakültesi, bu yıl ilk mezunlarını verdi. Yine 8 bölümden oluşan Sağlık Bilimleri Fakültesi ve Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu var. Burada da 21 programımız var ve hem gündüz hem de gece eğitimi veriyoruz. 4 bin öğrencimiz var” diyor.

Dikey geçiş, sağlık programlarına cazibeyi artırıyor

‘Anestezi’, ‘İlk ve Acil Yardım’, ‘Fizyoterapi’ gibi programların Sağlık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu’nda en fazla ilgi gören programlar olduğunu dile getiren Yrd. Doç. Dr. Özgüç, öğrencilerin bunu kamu atamalarıyla ve dikey geçişle ilişkilendirdiğine dikkat çekiyor: “Bunun dışında dikey geçiş sınavıyla lisans tamamlama imkanı olan programlar da en çok seçilen programlar. Ki bizim hemen hemen bütün bölümlerimizde dikey geçiş imkanı ile lisans bölümlerine geçiş mümkün. Üniversitemiz bu tür düşüncesi olan öğrencilerimiz için ücretsiz DGS kursları da sunuyor. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Programı’nda eğitim görenler, bunu DGS ile ‘Fizyoterapi’ veya ‘Hemşirelik’ lisans programına tamamlayabiliyor.”

Türkiye’nin 260 merkezinde kurulan tercih merkezlerinde bulunan rehber hocalarla öğrencileri bilgilendirme fırsatı sunduklarını belirten Yrd. Doç. Dr. Özgüç, “Hiçbir zaman eğitim, sadece eğitim demek değildir. Üniversitenin sosyal iklimini solumak da gerekiyor. Ki Florya Halit Aydın Kampüsü’ne gelen öğrenciler, bizzat üniversitenin havasını teneffüs ediyorlar. Eğitim görmek istedikleri bölümleri, laboratuvarları gezme fırsatı buluyorlar. Aday öğrencileri bunu görüyor ve bize uygulama eğitimlerimiz, ders müfredatı, laboratuvarlar gibi her konuda soru sarabiliyorlar. Program veya bölüm başkanı ile tanışmak için gelebiliyorlar” diyor.

‘Aileler çocuklarının seçimine güvenmeli’

Yrd. Doç. Dr. Özgüç, tercih merkezlerinde öğrencilerin hayallerindeki mesleği seçmelerine yardımcı olduklarını kaydediyor: “Kendini bilen, hangi mesleği seçeceğini bilen öğrenciler var. Bazen de uzmanlardan fikir almak da kendini tartmanın bir başka yolu. Ancak kimi zaman öğrenci yerine anne babalar devreye giriyor. Grafik tasarım okumak isteyen öğrenciye zorla sağlık programları önerebiliyor. Tabi bunu çok doğru bulmuyoruz. Öğrenciler geçtikleri meslekle ömür boyu baş başa kalacak. Mutlu ve mutsuz olmalarına neden olacak. Bu noktada velilerin çocuklarına güvenmeleri ve onlara kulak vermeleri büyük önem taşıyor.”

