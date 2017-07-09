Sağlık-Sen Suriyelilere sahip çıktı

Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Sağlık-Sen Genel Başkan Yardımcıları Himmet Bayar ve Abdülaziz Aslan ile Ankara Önder Mahallesi ve Solfasol’da bulunan savaş mağduru Suriyeli aileleri ziyaret etti. Memiş’ in ziyaretinin ilk adresi Suriye’deki savaştan kaçarak Türkiye’ye sığınan yetim çocuklar oldu. Memiş, yaptığı açıklamada, “Kardeşlerimize kapılarımızı açtığımız bu dönemde maalesef bazı provokatörlerin provokasyonları ile birlikte Suriyeli kardeşlerimize karşı bir kampanya başlatılmak isteniyor. Biz kadim bir medeniyeti temsilcisiyiz. Bugün maalesef ülkemizde Suriyeli kardeşlerimize ev sahipliği yaptığımız bir dönemde bunu iç siyaset malzemesi yapmak isteyenler, farklı yorumlamak isteyenler provokasyonlar ile karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı.



Provokasyonlara karşı vatandaşları uyaran Memiş, "Biz en yüce İslam dininin mensubuyuz. Biz paylaşmayı bilen bir dinin temsilcisiyiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da bu kardeşlerimize ev sahipliği yapacağız. Kapımızı açacağız, onların namuslarına sahip çıkacağız" şeklinde konuştu.



Savaş mağdurunun dini ve ırkına bakılmaması gerektiğine dikkat çeken Memiş, “Biz savaşta esirlerine bile merhametli davranmış bir dinin ve milletin mensuplarıyız. Ülkesindeki savaştan kaçarak bize sığınan, yardım isteyen, merhamet bekleyen insanlara karşı nefret oluşturmak, onlar üzerinden iç politika malzemesi üretmek ahlaksızlık ve adiliktir” dedi.



Son günlerde ülkemizde misafir bulunan Suriyelilerin sıkça olumsuz şekilde gündem edilmeye çalışıldığını belirten Memiş, konuşmasına şöyle devam etti:

“Bunca yıldır konunun bu şekilde gündeme gelmeyip aniden gündem edilmesi üzerinde düşünülmesi gereken bir konudur. Milletimiz oynanan oyunlara gelmesin, tuzaklara düşmesin. Mensubu oldukları dinin ve milletimizin değerlerinin ölçüsüyle sağduyulu hareket ederek provokatörlere izin vermesin.”



Sakarya’da yaşanan menfur olaya da değinen Memiş, bunu yapanların insan olamayacağını, hak ettikleri cezayı çekeceklerini söyledi. Memiş, “Milletimiz katledilen Suriyeli kardeşlerimizin cenazesine sahip çıkarak büyüklüğünü göstermiştir. Bundan sonra bu tür olayların yaşanmaması için herkesin sağduyulu olması gerekir. Buradan medyamızdan sivil toplum örgütlerimize kadar sorumluluk sahibi herkese sorumluluk çağrısında bulunuyorum” diyerek sözlerini sonlandırdı.