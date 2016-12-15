Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş yaptığı açıklamada, söz konusu filmle ilgili basına sızan ya da sızdırılan görüntülerin dikkat çekmesi ve filmin konuşulur olması için şöhreti, medyatikliği ve hayran kitlesi nedeniyle özellikle başrol oyuncularından Murat Boz’un isminin kullanıldığını belirterek, “Başrol oyuncularının hayran kitlesine de bakıldığı takdirde de bu filmi ağırlıklı olarak çocuk ve gençlerin izleyeceği görülebilmektedir. Cinsel içerikli bu görüntülerin ağırlığını çocuk ve gençlerin oluşturduğu bu kitlede hemşirelere karşı nasıl bir çirkin algı oluşturacağını ve gelecekteki tavırlarına nasıl yansıyacağını da değerlendirmek gerekmektedir” dedi.

Cinsel içerikli bu görüntülerin hemşirelik mesleğinin onurunu ve saygınlığını zedelemenin yanında tüm sağlık çalışanlarına yapılan bir hakaret olduğunu ifade eden Memiş, müstehcenlik suçunun unsurlarının da filmde yer aldığını söyledi. Sadece suç işlenmekle kalınmadığını belirten Memiş, “Başta çocuklarda olmak üzere tüm toplumda hemşirelik mesleğine karşı yanlış ve önyargılı bir algı oluşmasına sebebiyet verilmektedir. Bu algının gelecekte nasıl çirkin sonuçlar doğurabileceğini de göz ardı etmemek gerekir. Bu nedenle hemşirelerle ilgili bu çirkin sahnelerin söz konusu filmden çıkarılmadıkça filmin gösterime girmemesini, ayrıca yayınlanan görüntüler ve fotoğraflar dışında henüz bilgi sahibi olamadığımız sahnelere karşı önlem olarak da söz konusu filme +13 yaş sınırı getirilmesini istedik" dedi.

Metin Memiş, söz konusu filmle ilgili suç duyurusunda bulunduklarını da bildirdi. Memiş, söz konusu filmde hemşirelik mesleğini rencide edici, gerçekle ilgisi olmayan sahnelere yer verildiğini, filmde kullanılan cinsel içerikli görüntülerin hemşirelere ve hemşireler nezdinde tüm sağlık çalışanlarına karşı Türk Ceza Kanunu'nun 125. maddesindeki hakaret suçunun unsurlarını taşıdığı gibi 226. maddedeki müstehcenlik suçunu da barındırdığını kaydetti.