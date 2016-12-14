Konuyla ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Vekili ve Sağlık-Sen Genel Başkanı Memiş, Sağlık Bakanı Prof. Dr. Recep Akdağ ile Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı Dr. Fatma Betül Sayan Kaya’dan konuya müdahil olmalarını istedi. Söz konusu filmde hemşirelik mesleğini rencide edici, gerçekle ilgisi olmayan sahnelere yer verilmesinin canını dişine takarak bu hizmeti sunan hemşireleri rencide edip incittiğini belirten Memiş, “Bir meslek grubunu rencide edici, incitici, cinsel anlamda ön plana çıkaran görüntülere yer verilmesi art niyet değilse bile büyük bir aymazlık, hadsizliktir” dedi.

Filmdeki görüntülerde sorumluluğu bulunan herkesi kınadıklarını belirten Memiş, “Çağrımız; sinema filminden bu sahnelerin çıkarılması, aslına uygun olarak, gerçeğe eş değer sahnelerle tekrar çekilerek gösterime gidilmesidir” ifadelerini kullandı.

Filmdeki o sahnelerin yeniden çekilmesini isteyen Memiş, filmin yapımcılarının bu sahnelerde ısrarcı olmaları halinde Kültür ve Turizm Bakanı Prof. Dr. Nabi Avcı’dan da hemşirelik mesleğine ve onuruna sahip çıkarak filmin bu şekilde gösterime girmesine izin vermemesini istedi. Memiş, açıklamasında başta Murat Boz olmak üzere söz konusu filmin yapımcı ve yönetmenini de hemşirelerden özür dilemeye davet etti. Sağlık çalışanlarının her türlü zorluk altında kendi hayatından, ailesinden fedakarlık yaparak büyük bir özveri ile görev yaptığını vurgulayan Memiş, “Yurdumuzun en ücra köşelerine kar kış demeden gerekirse yolları açarak giden, can kurtaran bu insanlar için ne yapılsa azdır. Sağlık hizmeti, salt bir meslekten öte özveri gerektiren bir iştir. Sağlık çalışanları şiddetle mücadele ederken, bir de bu şekilde rencide edilmeleri özellikle hemşirelerimize büyük bir saygısızlıktır” şeklinde konuştu.