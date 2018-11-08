Sağlık tasarısı komisyonda kabul edildi

Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.