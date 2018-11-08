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Sağlık tasarısı komisyonda kabul edildi

Sağlık tasarısı komisyonda kabul edildi
Sağlık tasarısı komisyonda kabul edildi

Sağlıkla İlgili Bazı Kanun ve KHK'lerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi, TBMM Sağlık, Aile, Çalışma ve Sosyal

Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
 
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
 
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
 
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
 
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
 
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
 
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
 
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
 
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
 
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
 
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
 
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
 
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.Sağlık çalışanlarına şiddet tutuklanma sebebi sayılacak.
 
Sigara paketleri tek tip olacak. Uyarı yazısı büyütülecek.
 
Güvenlik soruşturması nedeniyle kamuya alınmayan doktorlar, özel hastanelerde çalışabilecek.
 
Tüp bebek tedavisinin kapsamı genişletilecek.

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