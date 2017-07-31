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Sağlık turizminde TÜRKSOY ile tarihi işbirliği

Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı'na üye ülkeler ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) arasında sağlıkta karşılıklı işbirliğinin geliştirilmesine yönelik olarak protokol imzalandı.

Sağlık turizminde TÜRKSOY ile tarihi işbirliği

31 Temmuz 2017 11:02

Türkiye, Rusya, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve Türkmenistan’ın aralarında bulunduğu 14 üye ülke ile KKTC arasında Sağlık Turizmi faaliyetlerinin karşılıklı geliştirilmesini kapsayan protokol, TÜRKSOY (Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı) Genel Sekreteri, Kazakistan Eski Kültür Bakanı, Büyükelçi Prof. Düsen Kaseinov ile Konsey Başkanı Ahmet Savaşan tarafından Lefkoşa Merit Otel’de düzenlenen törenle imzalandı. Törene Konsey Yönetim Kurulu Üyesi ve Serbest Çalışan Hekimler Birliği Başkanı Dr. Remzi Gardiyanoğlu ile TÜRKSOY Sibirya Uzmanı Timur B. Davletov da katıldı.

"Protokol, Türk Halklarına önemli bir imkan yaratacak"

Türk Halklarının gönül birlikteliğini ve kardeşliğini güçlendirmek, ortak Türk kültürünü gelecek nesillere aktarmak ve Dünya’ya tanıtmak için çalıştıklarını ifade eden Büyükelçi Düsen Kaseinov törende yaptığı konuşmada, günümüzde pek çok insanın ülkesi dışına giderek sağlık hizmeti aldığının altını çizdi. İmzalanan protokol ile TÜRKSOY’a üye 14 ülke insanının Kuzey Kıbrıs’da özel koşullarda ve yüksek standartta sağlık hizmeti alabileceğini ifade eden Kaseinov, atılan bu adım sayesinde KKTC ile TÜRKSOY üyesi devletlerarasında kültür ve eğitimin ardından Sağlık Turizmi alanında da işbirliğinin gelişeceğine inanç belirtti. Protokol’ün, Türk Halkları’na sağlıkta önemli bir alternatif sunacağına vurgu yapan Kaseinov, anlaşmanın hayırlı olmasını diledi.

"Amacımız Türk Halkları ile işbirliğini geliştirmek"

Büyükelçi Düsen Kaseinov’un kariyeri boyunca kendini kültürlerarası yakınlaşma ve ülkeler arası ilişkilerin gelişmesine adadığını söyleyerek konuşmasına başlayan Kıbrıs Türk Sağlık Konseyi Başkanı Ahmet Savaşan da, Kaseinov’un başta yükseköğretim olmak üzere kültür, sanat gibi alanlarda KKTC’ye büyük katkısı bulunduğunun altını çizdi. Kuzey Kıbrıs’ın kalp, kanser, göz, ortopedi, tüp bebek gibi alanlar başta olmak üzere üçüncü yaş turizmi konularında sunduğu hizmetleriyle bölgeden her geçen gün daha fazla kişi tarafından tercih edildiğini söyleyen Savaşan, “Amacımız Türk Halkları ile işbirliğini geliştirmektir” dedi.
 

Etiketler: KKTC, sağlık turizmi, Türksoy, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov


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