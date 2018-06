Sağlıkçılara 'yıpranma payı' müjdesi

Bakan Sarıeroğlu ve AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar, Sağlık-Sen’in ev sahipliğinde düzenlenen sahur programına katıldı.

Bakan Sarıeroğlu, burada yaptığı konuşmada, 16 yıllık AK Parti iktidarında kamu çalışanlarının özlük ve sosyal hakları anlamında çok ciddi ilerlemeler kaydedildiğini ifade etti. Önümüzdeki dönemde kamu çalışanlarının hayat standartlarının daha da yükseltilmesi için çalışmaların devam edeceğini vurgulayan Sarıeroğlu, “Hem işçi hem kamu çalışanı olarak sayıyı artırdığımız alanlardan biri de sağlık iş kolu. En büyük yatırımları yaptığımız, AK Parti iktidarı döneminde en büyük başarı hikâyesine sahip olduğumuz alan. Eğer biz bu başarı hikayesini yazdıysak, bu kamu çalışanlarımızın alın teriyle, göstermiş olduğu yoğun gayretle gerçekleşti” diye konuştu.

Sağlık çalışanlarının uzun zamandır beklediği yıpranma payı konusuna da değinen Sarıeroğlu, şunları kaydetti:

“Bu, Cumhurbaşkanımız tarafından verilmiş bir söz. Yaklaşık 3 kez de bunun toplantısı olmuştu. Biz Sağlık Bakanımız ile bu dönemde bunun yasal zemine kavuşmasıyla ilgili çok büyük gayret içerisinde olduk. Metin hazır. Tüm sağlık çalışanlarımız için yıpranma konusuyla ilgili konu tamamlanmıştır. Öncelikle onu ifade edeyim. Her şeyiyle tamamlanmıştır. Ama Sağlık Bakanımız bütüncül bir yasa hazırlama isteğindeydi. Ancak çok ani bir seçim gündemiyle karşı karşıya kaldık. 24 Haziran’dan sonra inşallah yapacağımız yasal düzenlemeyle artık hayata geçirmiş olacağız. Şimdiden hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyoruz. Bunu da ilk kez bugün burada açık ve net olarak ifade ediyorum.”

“Sağlık, AK Parti’den önce üçüncü sayfaların konusuydu”

AK Parti Adana Milletvekili Necdet Ünüvar da Türkiye’nin sağlık alanında elde ettiği başarı hikayelerine dikkat çekerek, “AK Parti iktidar oluncaya kadar sağlık sistemiyle ilgili konular gazetelerin üçüncü sayfalarının konusu olurdu. Üçüncü sayfalar skandal, sıkıntı ve pek çok olumsuzluğu beraberinde getiren haberlerle anılan sayfalardır. Ama hamdolsun AK Parti iktidarında bu değişti. Sağlık üçüncü sayfalardan birinci sayfalara geçti ama başarı hikâyeleriyle. Bunda tabii ki Ankara’dan ülkeyi yönetenlerin çok büyük rolü var ama siz sağlık çalışanlarının rolü de en az onlar kadar önemli. Ankara’dan çıkan kararlar sokağa ne kadar yansırsa o kadar başarılıdır. Tabii ki burada liderlik çok önemli. Cumhurbaşkanımızın kararlılığı, cesareti ve merhameti gerçekten hem sağlıkta hem diğer sosyal politikalarda öne çıkan en önemli özellikler. Çok şükür ki o liderin etrafında hizmet eden kardeşleriniz olarak, sağlığın emekçileri olarak hepimizin bu başarıda büyük payı var. O yüzden sizlere çok teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

AK Parti döneminde Sağlık Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının uyum içerisinde çalıştığına işaret eden Ünüvar, “Şu anda çok şükür sağlık ve sosyal güvenlik politikaları birbirinin mütemmimi, yani tamamlayıcısı konumunda. Hem vatandaşın aldığı hizmetlerin daha iyiye gitmesi hem de sağlık hizmeti veren sağlıkçıların gerek özlük hakları gerek sosyal hakları gerekse mesleki motivasyonlarını en yüksek düzeyde tutacak şekilde hayata geçmesi anlamında birbiriyle çok uyumlu bir birliktelik içerisindeler. Çok şükür ki bu politikaların en önemli iki bakanlığından birisi olan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanımız Adana’mızdan birinci sıra milletvekili adayı. Bundan çok mutluyuz. Bundan hem sağlık sistemimizin hem sosyal güvenlik sistemimizin hem de Adana’mızın çok fazla istifade edeceğini düşünüyorum” dedi.

“Durduğumuz anda düşeriz”

Bugün Aladağ’dan Saimbeyli’ye kadar Adana’nın bütün ilçelerinde birer hastane bulunduğuna dikkat çeken Ünüvar, şöyle devam etti:

“Sadece şehir hastanesiyle bitmiyor. En ücra köşedeki vatandaşa hizmeti ne kadar hızlı, ne kadar kaliteli ve ne kadar ekonomik gönderiyorsanız o kadar başarılısınız demektir. Biz de ücra köşelerdeki insanlarımıza sağlık hizmetlerini götürdükçe kendimizi mutlu hissediyoruz. Bunda en büyük pay sağlık çalışanlarımızın. O yüzden bu ülkenin, bu şehrin kıymetini bilmek lazım. Hep beraber gece-gündüz, kış-yaz durmadan koşmamız gerekiyor. Çünkü durduğumuz anda düşeriz. Hayat bisiklete binmek gibidir. O yüzden sürekli koşmamız lazım. Bizim çok büyük hedeflerimiz var. Geriye baktığımız zaman geldiğimiz nokta çok önemli. Ama ileriye baktığımız zaman gideceğimiz nokta çok daha önemli. O yüzden önümüzde gidecek daha çok yolumuz var.”

“Bugün küskünlük zamanı değil”

Sağlık-Sen Genel Başkanı Metin Memiş ise, Sağlık-Sen’in her zaman ülkesine, milletine sahip çıktığını belirtti. Memiş, “Bugün de yine çok önemli bir eşikten geçeceğimiz süreçte Allah’a hamdolsun Sağlık-Sen milletinin, ülkesinin, geleceğinin yanında bir duruş sergileyerek 24 Haziran seçimlerine katkı sunmaya devam ediyor. Taleplerimiz olabilir, her şeyi bir anda almak çok kolay değil. Ama bugün taleplerden dolayı küskünlük zamanı asla değil. Önceliğimiz bu ülkenin geleceği. Eğer yarın bu ülkede ne olacağımızı bilmiyorsak aldığımız hiçbir kazanımın önemi olmadığını bilmemiz gerekir. Memur-Sen ailesi olarak bizim önceliğimiz ülkemizin ve milletimizin geleceği, mazlumların umudu olan bir Türkiye. Bizi ne şekilde yaftalarlarsa yaftalasınlar. Biz onlara diyoruz ki; milletin yanında olanların yanında olmak yandaşlıksa, mazlumların yanında olanların yanında olmak yandaşlıksa, darbecilerin karşısında olanların yanında durmak yandaşlıksa, yedi düvele meydan okuyanların yanında durmak yandaşlıksa böyle yandaşlığa can kurban” şeklinde konuştu.