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Sağlıkla ilgili kanun teklifi TBMM'de

Sağlıkla ilgili kanun teklifi TBMM'de
Sağlıkla ilgili kanun teklifi TBMM'de

AK Parti'nin sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin önlenmesi, tütün mamullerinde tek tip uygulamaya geçilmesi gibi kanun hükümlerini içeren teklifi TBMM’ye geldi.

Kanun teklifiyle, ilaç ve eczacılık alanında ihtiyaç duyulan düzenlemeler yapılması planlanırken sağlık çalışanlarına karşı şiddetin önlenmesi ve sağlık hizmetlerinin daha iyi, etkin ve verimli yürütülmesi sağlanacak. Tütün ürünlerinin, markanın ve ambalajının cezbedici özellikleri ortadan kaldırılarak tütün ürünlerinin tek tip paket şeklinde piyasaya arz edilmesi ön görülüyor. Tabip ve diş tabiplerinin çalışma izinlerinde de düzenleme yapılıyor.
Kanun teklifinde, yetkili mercilerden izin alınmaksızın veya verilen izne aykırı olarak satış yapanlar ile tedarik zinciri dışında beşeri tıbbi müstahzarların satışı, dağıtım ve pazarlamasını yapanlar veya aracılık edenler hakkında 20 bin TL'den 300 bin TL'ye kadar idari para cezası ön görülüyor. 

Eczane dışında ilaç satışına da para cezası getiriliyor. 

Hukuka aykırı organ ve doku alan, satan, satın alan, satılmasına aracılık edenler hakkında hapis cezası ve bin günden 2 bin güne kadar idari para cezası uygulanacak.  

Ahmet Umur Öztürk
 

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