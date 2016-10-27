Meme kanserinin geçmiş yıllara göre daha iyi tedavi edilebilen bir hastalık olduğunu ifade eden Emsey Hospital’dan Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl, bu kanser türünün nedenlerinin de kötü beslenme ve hareketsiz yaşam olduğuna vurgu yaptı.

Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl; “Meme kanseri, günümüzde 30 yıl öncesine göre çok daha iyi tedavi edilebilen bir hastalıktır. Cerrahi yöntemlerde görülen belirgin ilerlemeler ile radyoterapi yöntemlerinin içine elektroniğin daha fazla girmesiyle yaşanan gelişmeler tedavi konusunda yaşanan iyileşmelerin temel nedenleridir. Özellikle son 20 yılda insan genom haritasının belirlenmesi sürecinde geliştirilmeye başlanmış akıllı ilaçlar ile ileri evre hastalıklarda yaşam sürelerinde ciddi anlamda uzamalar elde edilmeye başlanmıştır.Meme kanserine günümüzde en sık sebep olan faktörlerin başında, kötü beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı kilolar, çevre kirliliği, sigara ve alkol gibi kötü alışkanlıklar, geç menopoza girme, doğum yapmamış olmak, erken yaşta adet görmeye başlamak gelmektedir. Bazı kanser hastalarında genetiğin önemli rolü olduğunu da biliyoruz.”

“Kanseri önlemek mümkün”

Kadınların meme kanserini önlemesinin mümkün olabileceğini de ifade eden Prof. Karagöl; “Meme kanseri özellikle ileri evrede yoğun, uzun ve eziyetli tedavi sürecinin yaşandığı bir hastalık olduğundan, yakalanmamak için çok gayret gösterilmesi gereken bir hastalıktır. Meme kanserinden korunmak mümkündür. Zira, genetik kanserler tüm kanser türlerinin yüzde 10 ila 15’ni oluşturmakta. Kanser nedenleri ise kalan yüzde 85’i meydana getirmektedir.Bu nedenle kötü beslenme, hareketsiz yaşam, aşırı kilolar, çevre kirliliği, sigara ve alkol gibi faktörlere bakıldığında aslında meme kanserinden korunmanın büyük olasılıkla mümkün olacağı anlaşılabilir."

“Doğru bilinen yanlışlar var”

Meme kanserinde doğru bilinen yanlışlarla ilgili de bilgi veren Onkoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karagöl; “Meme kanseri ile ilgili toplum içinde çok söylenen ancak yanlış olan bilgiler de mevcuttur. Bu doğru bilinen yanlışları şöyle sıralayabiliriz.Tedavisi olmayan bir hastalıktır.Kanserli hastaya bıçak vurulmaz.Kemoterapi aslında hastalığı değil hastayı öldürür. hiçbir faydası yoktur.Kanserin çaresi bulundu ancak ilaç firmaları kar etsin diye saklanıyor. Kanserin korunmasında beslenme önemlidir ancak tedavisinde beslenmenin önemi yoktur gibi bahsi geçen ön yargıların tamamı yanlıştır."

“İlaç tedavisinde önemli gelişmeler yaşandı”

Günümüzde ilaç tedavileri konusunda önemli gelişmelerin yaşandığını da anlatan Prof. Dr. Karagöl; “Günümüzde özellikle son 15 yılda meme kanserinin tedavisinde özellikle ilaç tedavileri konusunda çok önemli bilimsel gelişmeler sağlandı. Bu gelişmeler ile özellikle ileri evre hastalarda ömrün uzatılması ve yaşam kalitesinin arttırılmasına yönelik çok ciddi başarılar elde edildi. Bu başarıların kökeninde de insan genomo ile ilgili bilgilerin artması ve dolayısıyla kanser tedavisine yeni bir bakış açısı kazandırılması etken oldu.”

Kanserden korunmak için beslenmemize dikkat etmemiz şart

Kanserden korunmak sağlıklı beslenmenin önemli olduğunu da kaydeden Prof. Dr. Karagöl; “Meme kanserinde beslenme iki unsuru içermektedir. Birincisi; gündelik hayatımızdasık olarak kullandığımızbesinlerle ilgili dikkat etmemiz gereken unsurlar, ikincisi toplum olarak önemini pek bilmediğimiz besinler.Örneğin kuşkonmaz, karahindiba, zerdeçal gibi besinler ile ilgili bilgilerimizin artması kansere karşı önlem almada yardımcı olacaktır.Meme kanserinden korunma ve kanser tedavisi sırasında beslenme konusu çok önemli ve toplumun tüm kesimlerine ayrıntılı olarak tek tek anlatılması gereken bir konudur.

Meme kanserin tedavisi ile ilgili bugün ulaşılan nokta gelecek için çok güzel gelişmelerin habercileridir. Ancak bireyler olarak gerek kendimiz, gerekse ailemiz için kanserden korunmanın da önemli bir unsur olduğunu ve bunun için yapılması gereken iyi beslenme, kötü alışkanlıklardan uzak durma, kilolardan uzak durma gibi pek çok olumlu şeyi yapmada ısrarcı olmalıyız” dedi.

