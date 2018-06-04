Sağlıklı Bir Yaşam İçin “Durmayın Hareket Edin”

Yakın Doğu Üniversitesi Hastanesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Başkanı ve Algoloji Uzmanı Prof. Dr. Ahmet Özgül, hareketsiz yaşamın getirdiği tehlike olan obezite ve neden olduğu sağlık sorunlarından bahsettiği açıklamasında, düzenli aktivite ile kilo kontrolü sağlanabileceğini, kan şekeri ve kolesterolün düşürülebileceğini, birçok hastalığın oluşumunun engellenebileceğini, kanserden ve kalp damar hastalıklarından korunulabileceğini kaydetti.

“Toplumsal yaşamı tehdit eder hale gelmiştir”

Global olarak teknolojinin gelişmesi, aktivitenin azalması, yaşla birlikte kronik hastalıkların artışı, diyet alışkanlıklarının bozulması ve sigara kullanımı sonucu gelişen obezite ile kronik hastalıklardaki artışın, toplumsal yaşamı tehdit eder hale geldiğini söyledi.

Yapılan bazı çalışmalardan sonra ortaya çıkan sonuca göre “Kalp damar sistemi kaynaklı hastalıklar, hareketsiz kişilerde, aktif olanlara göre iki kat daha fazla” olduğundan bahsetti.

Hareketsiz yaşamın getirdiği tehlike obezite

Hareketsiz yaşam tarzı ile ilişkili olan obezitenin, kalp damar hastalıkları ve metabolik bozuklukların gelişiminde önemli bir faktör olduğunu hatırlatan Prof. Dr. Ahmet Özgül, obezitenin zaten strese direnemeyen yapılara haddinden fazla yük eklediğini, diyabet, hipertansiyon, aterosklerotik damar hastalıkları, metabolik bozukluklar ve dejeneratif eklem hastalıklarının gelişimini hızlandırdığını, bu hastalıkların ise kısır döngü şeklinde obeziteyi artırdığını belirtti.

“Egzersiz hem beden hem de ruh sağlığının korunmasında önemli bir etken”

Yapılan araştırmaların, erken yaşta başlanan egzersizin beden ve ruh sağlığını korumak açısından büyük önem taşıdığını kaydeden Prof. Dr. Ahmet Özgül, ancak hangi yaşta olursa olsun yapılan egzersizin kalp damar sağlığını olumlu etkilediğini söyleyerek ; “Egzersiz, kalp damar sağlığını koruyucu en kolay yol. Egzersiz yapan kişilerde kanın pıhtılaşma özellikleri değişiyor, kalp ve damar yapıları ile iç yüzeylerini koruyucu yetenekler belirginleşiyor, tansiyon olumlu yönde etkileniyor, inme riski azalıyor. Düzenli egzersiz kilo kontrolü sağlıyor, kan şekerini ve kolesterolü düşürüyor, ruh sağlığını olumlu etkiliyor, aynı zamanda akıl ve ruh sağlığını geliştiriyor, depresyonu azaltıyor, erkenden düşkünlüğü ve demansı engelliyor.”

Prof. Dr. Ahmet Özgül: “Herkesin mutlaka yapabileceği bir egzersiz vardır”

Egzersiz yaparken koşmaya veya halter kaldırmaya gerek olmadığını söyleyen Özgül, biraz tempolu yürüyüş ve düzenli günlük aktivitenin çoğu kişi tarafından yapılabilecek egzersizler olduğunu belirtti. Bu aktivitelerin yapılmasına engel bir durumu olduğunu düşünen kişilerin ise mutlaka bir hekime başvurması gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Ahmet Özgül, herkesin mutlaka yapabileceği bir spor olduğunu vurgulayarak, “Aktif olun, egzersiz yapın, ama düzenli yapın.” dedi.

