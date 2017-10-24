Sağlıklı kalp için ceviz önerisi

Beyin dostu olarak da bilinen cevizin; kalp damar hastalıklarından uyku sorunlarına, kolesterolden diyabete kadar her derde deva olduğunu ifade eden Memorial Diyarbakır Hastanesi Beslenme ve Diyet Bölümü’nden Uzman Diyetisyen Özlem Tay, cevizin yararları hakkında bilgi verdi.

"Lifli yapısı ile kabızlığa iyi gelir"

Cevizin, yağlı tohumlar olarak bilinen fındık, badem, fıstık, susam gibi kuruyemişlere oranla en yararlı besin olduğunu belirten Diyetisyen Özlem Tay, "Doymamış yağ asitlerinden oluşan ceviz, besin maddeleri ile dolu olması nedeniyle enerji deposudur. 100 gram cevizde 15 gram protein ve 7 gram lif bulunmaktadır. Bu da cevizi lif içeriği yüksek bir besin haline getirmektedir. Düzenli tüketildiğinde bağırsak hareketlerini hızlandırır ve kabızlık sorununa da çözmektedir" dedi.

"Kalbi ve damar yapısını korur"

Cevizin, içeriğindeki omega 3 yağ asitleri sayesinde kalp hastalıklarına karşı koruyucu ve damar yapısını iyileştirici bir besin olduğunu dile getiren Tay, kalp ve damar yapısının korunmasında önemli bir rol oynadığını söyledi. Tay, "Antioksidan içeriği de yüksek olduğu için kalp hastalıklarına neden olan zararlı maddeleri ortadan kaldırır, kalbin hastalıklara yakalanmasını önler ve damar yapısının esnekliğini korumasına yardımcı olur. Günde ortalama 4-5 ceviz yiyen kişi vücudun gereksinimi olan omega 3 yağının yüzde 85’ini almış olur. Omega 3 yağı, antioksidan içeriği ile kalp sağlığına faydalıdır" diye konuştu.

"Kötü huylu kolesterolün panzehridir"

Cevizin kötü huylu kolesterolün panzehri olduğunu belirten Özlem Toy, açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Yapılan araştırmalarda, ceviz düzenli ve yeterli miktarda tüketildiğinde; lipoprotein özelliği ile iyi huylu kolesterol olan HDL’yi yükseltir, kötü huylu kolesterol olan LDL’yi düşürür. Kalp krizlerine neden olan kan pıhtılaşması riskini azaltır ve kan dolaşımını düzenler. Omega 3 yağ asitleri açısından zengin olduğu için tehlikeli kalp ritimlerini dengeler, kalp krizi riskini azaltmaktadır. Diyabet hastaları için şeker düzeyinin uygun seviyelerde kalmasına ve bu hastaların, kalp sorunlarından korunmasına yardımcı olmaktadır. Besin içeriği yüksek olması nedeniyle tok tutmaktadır. İçeriğindeki E vitamini, damarlarda plak oluşumlarını ve kalp tıkanıklığının oluşmasını engeller. Bununla birlikte damarların çevresini temizler ve genişlemelerini sağlar, böylece kalp hastalıklarına yakalanma riskini de azaltmaktadır. Cevizin her gün düzenli olarak uyumadan 2 saat önce tüketimi de içerdiği triptopan nedeniyle uyku problemlerini çözdüğü belirlenmiştir."

"Beyin ve sinirler için vazgeçilmez bir besindir"

Cevizin linoleik, alfa linoleik ile birlikte vitamin E ve B6 vitaminlerini içerdiğinden dolayı sinir sitemlerine olumlu yönde etki yaptığını belirten Özlem Tay, "Özellikle stres ile mücadelede antidepresan görevini üstlenir, uyku sorunu olanlar için de şifadır. Yatmadan 2 saat önce yenilen ceviz, içerdiği triptofan yardımı ile uyku sorunlarının çözümüne yardımcı olur. Günde 4-5 adet ceviz tüketmek, triptofanın yüzde 17’sini karşılamaya yardımcı olur. Ceviz, içerdiği kalori miktarı ile kemik sağlığı üzerinde de olumlu etkiye sahiptir. Kalsiyum emilimi, kemik ve bağ doku sağlığı için gerekli olan manganezin yüzde 43’ü, günde 4-5 ceviz tüketimi ile vücuda alınabilir. Omega 3 yağı ve zengin bakırı da yapısında bulunduran ceviz, cilt için de yararlıdır. Her gün 2-3 ceviz tüketimi, cildin elastikliğini arttırır ve ciltteki hücrelerin canlı kalmalarına yardımcı olur" dedi.