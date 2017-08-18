Sağlıklı kurban seçimi için uzmanlardan uyarı

Yaklaşan Kurban Bayramı ile birlikte kurbanlık hayvanların satıldığı pazarda tatlı bir heyecan yaşanmaya başladı. Kesilecek olan kurbanlık hayvanların dini ve etik açıdan sağlıklı olmasının da önemli olduğunu belirten Çiftlik Yönetim Uzmanı Veteriner Hekim Mehmet Erkan Doğan, birtakım basit gözlemlerle hayvan seçiminin kolaylaşabileceğini söyledi.

Kurbanlık alımlarda dikkat edilmesi gereken hususlara değinen Doğan, “Öncelikle toplum arasında kapak atma, balta yarma olarak bilinen dini açıdan hayvanın kurbana uygun olma durumu ağzını açtığımızda en az 2 tane kalıcı dişinin olmasıdır. Kalıcı dişler rengi, büyüklüğü, diş etine sağlamca bağlanması ile kolayca yan taraflarında bulunan süt dişlerinden ayrılırlar. Hekimlik açısından baktığımızda, hayvanın dört ayağını yere basar şekilde, ayakta olarak görmemiz gerekmektedir” ifadelerine yer verdi.

Veteriner Hekim Doğan konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kurbanlık hayvanın etrafında 1-2 tur dönerek tırnaktan sırt bölgesine kadar bir gözlemlenir. Birkaç metre yürütülerek topallık olup olmadığına, normal solumanın olduğuna bakılır. Gözlemler önemlidir. Hayvanın burnunun üst kısmının kuru ya da çatlak olmaması gerekir. Nemli ve parlak olmalıdır. Çatlak ve kuru merme hayvanın hastalık geçirdiğini, ateşinin yüksek olduğunu gösterir ki burun hayvanın sağlıklı olup olmadığı konusunda önemli bir göstergedir. Doğal deliklere dikkatli bakılmalıdır. Karakteristik burun akıntısı, ya da ishal belirtisi görülmemelidir. Gözler canlı olmalıdır, mat olmamalıdır. Tüyler düz ve parlak olmalıdır. Enfeksiyon geçirmiş hayvanda tüyler birbirine karışır, bakıldığında bir albenisi olmaz. İyi bir büyükbaş kurbanlık hayvan arkadan dik bir şekilde bakıldığında dolgun, bir küp şeklinde gözükür. Üçgen şeklinde gözüken hayvanlar genelde zayıf hayvanlardır. Koyun keçi gibi küçükbaş hayvanlarda bel bölgesi elle sıkıldığında, kemik hissedilmesi genelde zayıf olduğunu gösterir. Yine göz, burnun üst tarafı, doğal delikler kontrol edilmelidir”

Selçuk Dönmez