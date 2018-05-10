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'Sağlıklı motor için yılda 1 değişim şart'

Profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster sürücülere yağ değişimi hakkında uyarıda bulundu. Yapılan duyuruda motor sağlığı için sürücülerin yılda bir kez yağ değişimi yapmaları gerektiği belirtildi.

Sağlıklı motor için yılda 1 değişim şart

10 Mayıs 2018 13:14

Michelin Grubu çatısı altında Türkiye’nin 52 ilinde 200’e varan servis noktasıyla profesyonel lastik ve araç bakım hizmeti veren Euromaster sürücüleri uyardı. Duyuruda motor yağının, motordaki tüm hareketli parçaları korurken, sürtünme ve aşınmayı azalttığı vurgulandı. Ayrıca motorun aşırı ısınmasını önlerken, kirlilik oluşumunu ve sızdırma problemlerini kontrol altında tuttuğu bilridildi. Kullanım aralığı, sürüş koşulları ve katedilen kilometreye bağlı olarak zamanla etkisini yitiren motor yağı için uzmanların, yılda en az bir kez yağ değişimini önerdiğinin ifade edildiği duyuruda şöyle denildi: 

“Doğru aralıklarla gerçekleştirilen yağ değişimi sayesinde motorun ömrü uzarken önemli anlamda yakıt tasarrufu da sağlanıyor. Aracının motor performansını korumak için, kampanyaya katılan Euromaster servis noktalarında Mayıs ayı boyunca geçerli olacak her şey dahil yağ bakımı kampanyasından faydalanmak isteyen sürücüler, kampanya detayları ile kampanyaya katılan servis noktalarının bilgilerine Euromaster’ın internet sitesinden ulaşabiliyor.”  

 

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