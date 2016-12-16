Gaziantep'te Perilikaya Mahallesi'nde yaşayan 33 yaşındaki Ayşegül Ayaz, 26 Haziran 2015 yılında özel bir hastanede doğum yaptı. Aile, doktorların kendilerine doğumdan önce sağlıklı olduğunu söylediği bebeğin fiziksel engelli doğduğunu iddia etti. Çocuğunu gördüğünde şok olduğunu belirten Ayşegül Ayaz, “Daha önce 4-5 kez özel hastanede kontrollere girdik. Test ve tahlil sonuçlarında bebeğin sağlık durumunun iyi olduğu söylendi. Hiç bir sıkıntısı olmadığı belirtildi. Çocuğumu görünce çok şaşırdım. Bize öncesinde niye söylenmedi” dedi.

Doktor ameliyata yetişemedi

Anne Ayşegül Ayaz, sancılanınca gittiği hastanede sabaha karşı doğum yaptığını kaydetti. Suriye uyruklu doktor L.F.’nin doğumuna yetişemediğini iddia eden Ayşegül Ayaz, “Mesai başlamadığı için doktorun gelmediği söylendi. Gelir gelmez, sezeryanla doğum yapmak için ameliyata alınacağım söylendi. Ama doktor yetişemedi. Ben odada kendi kendime doğum yaptım” ifadelerini kullandı.

Hastaneden taburcu olduktan sonra başka hastanelere gittiklerini anlatan Ayaz, gittikleri üniversite ve başka bir özel hastanedeki doktorların kendilerine bebeğin doğum esnasında düşürülüp, düşürülmediği sorduklarını ifade etti. Anne Ayaz, çıkan raporlarda da bebeğin doğum esnasında ya da hemen sonrasında düşmüş olabileceği ifadelerinin yer aldığını kaydetti.

Terzi dükkanı bulunan Samet Ayaz ise doğumdan sonra doktorların kendilerine hakaret eden bir tavır sergilediğini iddia etti. Doktor ve hastane ile ilgili savcılığa da suç duyurusunda bulunduklarını belirten Samet Ayaz, konuyla ilgili Sağlık Bakanlığına da şikayet dilekçesi verdiklerini kaydetti. Hem savcılığın hem de Sağlık Bakanlığının konuyu soruşturduğunu söyleyen Ayaz ailesi, devam eden soruşturma süreci nedeniyle çocuklarına engelli raporu alamadıklarını söyleyerek, çocuğun tedavi masraflarını karşılamakta zorlandıklarını anlattı.

İddiaları yalanladılar

Özel hastanenin yetkilileri ise iddiaları yalanlayarak, ailenin doğumdan 4 gün önce hastaneye başvurularının bulunduğunu söyledi. Acil servise gelen hastanın yatışının yapıldığını ve 4 gün sonra da doğumun gerçekleştiğini belirten yetkililer, ondan öncesinde hastaya herhangi bir tahlil ya da tetkikin yapılmadığını savundu. Çocuğun özür durumunun tespit edilmesi halinde ise muhakkak aile ile paylaşılacağını vurgulayan yetkililer, bebeğin doğumdan hemen sonra yoğun bakım ünitesine yatırıldığını vurguladı.

Bebeğin doğumun gerçekleştiği gün hazırlanan epkriz raporunda fziksel engelleri ve rahatsızlıklarının yer aldığını belirten yetkililer, hastanede doğumhane ve ameliyathanenin bulunduğunu vurgulayarak, hastanın kendi kendine doğum yapmasının mümkün olamayacağını kaydetti. Hastanede mutlaka bir doğum uzmanının nöbetçi olduğunu vurgulayan yetkililer, doğum esnasında ebe, hemşire ve doktorların yer aldığını hatırlatarak, bebeğin düşürülmesi ya da kafasının bir yere vurulması gibi bir durumun oluşmasına da imkan olmadığını ifade etti.

Yetkililer, hastanın Sağlık Bakanlığı ve adli mercilere müracaatını yaptığını, buradan çıkacak sonuçlarla konunun aydınlanacağına inandığını ifade etti.

Serhat Demir



