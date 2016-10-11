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Sağlıklı su için çalışmaların yüzde 98’i tamamlandı

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci kentin sağlıklı suya kavuşması için yaptıkları çalışmalarda sona gelindiğini söyledi.

Sağlıklı su için çalışmaların yüzde 98i tamamlandı

11 Ekim 2016 08:38

Yaklaşık 40 yıldır kullanılan asbesli ve insan sağlığına zararlı boruların yenileri ile değiştirildiğini kaydeden Başkan Bahçeci, "Şehrimizin altyapısı için planladığımız projeleri bir bir hayata geçiriyoruz. Sağlam altyapıya kavuşmayan bölge kalmaması için büyük efor sarf ediyoruz. Su kaçaklarının sıfırlanması, şebekede su kalitesinin iyileştirilmesi ve tam otomasyon kullanılarak verimli su yönetiminin sağlanması hedeflenen proje kapsamında ekipler bu bölgeye çeşitli çaplarda içme suyu şebeke borusu değişimi yaptı. Avrupa ve dünya standartlarının gerektirdiği malzeme ve tasarım ilkelerinin uygulanmakta olduğu, iş güvenliği ve çevre tedbirleri açısından yasal şartların üzerinde en yüksek teknik uygulamaların takip ediliyor. Halkımıza içilebilir sağlıklı su sunmak için çalışmalarımız hızla devam ediyor. Bu projedeki hedefimiz halkımıza sağlıklı su sunmaktır. Çalışmalarımız sayesinde musluk suyumuz; hem sağlıklı, hem de güvenle içilebilir olacaktır.

Kırşehir halkının çalışmalardan en az düzeyde etkilenmesi için trafik, çevre ve iş güvenliği açısından tedbirlerin uygulamaya koyduk, projemiz tamamlandığında hemşehrilerimiz içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyunda hiçbir sorun yaşamayacaklar." diye konuştu. 


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