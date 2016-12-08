Memorial Wellness Ayurvedik Yaşam Danışmanı Ebru Şinik’in yeni kitabı 'Nefeste Saklı Hayat' ile Yoga Terapi Danışmanı Dr. Neslihan İskit’in 'Kalp Sağlığı ve Ofis Çalışanları için Yoga' eğitim DVD’leri, sağlıklı yaşam konusunda rehber niteliği taşıyan önemli kaynaklar olarak öne çıkıyor.

Şinik ve Dr. İskit’in yeni çalışmaları, Zorlu Center’daki Memorial Wellness’ta gerçekleştirilen bir etkinlikle tanıtıldı. Seçkin bir davetli topluluğunun katıldığı organizasyonda, kitap ve DVD serisinin detayları ile sağlıklı yaşam konusunda önemli paylaşımlar yapıldı. 'Nefeste Saklı Hayat' kitabı, aynı zamanda Türkiye'de bugüne kadar yazılan ilk video film uygulamalı nefes egzersizleri kitabı olarak dikkat çekiyor. İçinde yer alan QR kodları ile Ebru Şinik’in hazırladığı videoları izleyerek nefes tekniklerini gündelik yaşama kolaylıkla entegre etmek mümkün olabiliyor.

Kitap hakkında bilgi veren Ebru Şinik, "Kitabı, gündelik yaşamı daha keyifli, daha huzurlu, daha sağlıklı yaşamak isteyen herkes için yazdım. Nefes çok önemli. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama doğru nefes alıp vermek burun ile ilgili bir durumdur. Nefes burundan alınır, burundan verilir. Ağzımız yemek yemek için yaratılmıştır. Kitapta 10 tane ana kadim nefes tekniği, yapılmaması gereken durumlar ve şifalandırıcağı hastalıkları uygulamalarıyla birlikte anlattım. Aynı zamanda tüm nefes tekniklerini uygulamalı olarak video çekimini gerçekleştirdik. Bu video çekimlerini kitabın içindeki ilgili sayfalarda, QR kodlarını optik okuyucuyla cep telefonundan okutarak izleniyor" dedi.

"Kendinize 5-10 dakika ayırıp faydasını görebilirsiniz"

Nefes tekniklerinin gün boyunca 5-10 dakika uygulandığı takdirde faydasının görülebileceğini vurgulayan Şinik, "Çok farklı nefes teknikleri var. Metabolizmayı hızlandıran ve zayıflatan nefes teknikleri, psikosomatik rahatsızlıklarda depresyon ve anksiyeteye iyi gelen, uykusuzluğa iyi gelen, çocukların zekasının verimliliklerini, üreticiliklerini ve konsantrasyonlarını arttırıcı nefes teknikleri, genel sağlık ve iyiliklerimizi arttırıcı birçok nefes tekniği mevcut. Bunların hepsini yapmak zorunda değilsiniz. Sadece içlerinden ihtiyacınız olanları seçip gündelik yaşamınıza entegre etmeniz ve 5-10 dakika ayırmanız yeterli" şeklinde konuştu.

"Yoga sadece kalp için değil, bütün beden sağlığı için çok önemli"

Yoganın sadece kalp için değil, bütün beden sağlığı için çok önemli olduğunu belirten Dr. İskit, "Konumuz kalp. Yogayı birkaç şekilde söyleyebilirim. Bunlardan biri kalp ameliyatı geçirmiş hastalar yoga yapabilirler. Çok doğru nefes alabilirler ve ameliyat geçirdikleri halde çok hızlı şekilde sosyal yaşama dönüp normal aktivitelerine kavuşabilirler. Ya da kalp hastalığı tanısı almış ama kalp ameliyatı olmasına gerek olmayan hastalar, düzgün olarak mutlaka doğru eğitmenle yoga yaptıklarında, kalp hastalıklarının ilerlemesini durdururlar. Biraz besinlerine biraz da genel yaşamlarına dikkat ederseler bu hastalıktan tamamen kurtulurlar. Kalp hasta olma riski taşıyan kişiler; ailesinde kalp hastalığı olanlar, çok yüksek stres altına çalışan kişiler. Bu kişiler düzenli olarak yoga yaparlarsa kesinlikle stresin beden ve kalplerine olan negatif etkisini ortadan kaldırabilirler" diye konuştu.

"Yoga her yaş ve herkes içindir"

Dr. İskit, çıkarttığı Yoga DVD'lerinin içeriği hakkında şöyle konuştu:

"Üç adet DVD'miz var. Birincisi kalp yogası; kalp ameliyatı geçirmiş kişilerin yapması gereken hareketler. Bunu sandalyede oturarak ve kan basınçlarını yükseltmeden yapması gereken hareketler. İkincisi, kalp sağlığını korumak için. Sağlıklı insanların hiçbir zaman kalp hastası olmamaları için yapacakları yoga çalışması. Üçüncüsü, ofis çalışanları için yoga. Yüksek stres altındaki grupların, bu streslerin kalbe negatif etkisi olmasın diye yapacakları yoga çalışması. Yoga çalışmasını mutlaka bir rehber ile yapmalılar. Ancak günümüz koşullarında bazen bu çok zor olabiliyor. Bu DVD'ler onun için hazırlandı. Bir rehber olmadan DVD'leri izleyerek yapabilirler. Hiçbir sakıncası yok. Esnek olmadığını düşünen kişiler yoga yapmıyorlar, onlar da yapabilirler. Bazı kişiler konsantrasyon bozukluğu var 'ben yapmam' diyor, onlar da yapabilirler. Yoga her yaş ve herkes içindir."

'Nefeste Saklı Hayat' ve 'Kalp Sağlığı ve Ofis Çalışanları için Yoga' serisinin DVD’lerine tüm D&R’lardan ulaşılabiliyor.