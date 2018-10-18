Sağlıkta dönüşüme Turkcell ve Rönesans imzası

Rönesans Sağlık Yatırım ve Turkcell işbirliğiyle hayata geçirilen Adana Şehir Hastanesi, geniş yatak kapasitesinin yanı sıra sağlık alanında en ileri teknolojisiyle de şimdiden dünyanın sayılı sağlık kampüsleri arasındaki yerini aldı. 2017 yılının Eylül ayından beri faaliyetini sürdüren ve teknolojik altyapısını Turkcell'in sağladığı Adana Şehir Hastanesi'nde, Hastane Bilgi Yönetim Sistemi (HIMSS) ve bu sistemin sağlık sektöründeki faydalarının anlatıldığı bir konferans düzenlendi.

Konferansta sistemi anlatan Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan, "Adana Şehir Hastanesi'ni sağlık alanında dünyada gelinen en son teknolojiyle donatmayı başardık. Böylece komşu şehirlere de hizmet verecek kapasite ve donanıma ulaşan hastane, tüm bölgenin sağlık ihtiyaçlarını karşılamayı sürdürüyor" dedi.

Rönesans Sağlık Yatırım'la Türkiye'nin en önemli sağlık projelerinde işbirliği yapmalarından dolayı duydukları memnuniyeti dile getiren Erkan, "Turkcell olarak Rönesans işbirliğiyle Türkiye'deki dijital hastane dönemini Yozgat Şehir Hastanesi'yle birlikte başlatmıştık. Buna ek olarak yine Rönesans İşletme Hizmetleri ile birlikte 1 yılını tamamladığımız Adana Şehir Hastanesi'nin de teknolojik altyapısında, Turkcell imzası bulunuyor. Bu projelerden edindiğimiz tecrübeleri şimdi de Elazığ Şehir Hastanesi'nde kullanıyoruz. Hedefimiz her zaman bu teknolojiyi bir adım ileriye taşımak" diye konuştu.

Dijital dönüşümle gelen hasta ve doktor memnuniyeti

Sadece ilk yılında toplam 2 milyon 186 bin hastaya hizmet veren hastanenin dijital altyapısını farklılaştıran konuların başında Hastane Bilgi Yönetim Sistemi geldiğini belirten Erkan, "Sağladığı teknoloji ile hasta ve çalışan güvenliğini en yüksek düzeye çıkaran sistem, hastane bünyesindeki tüm operasyonların dijitalleştirilmesini sağlayarak, bütün sağlık verileri mobil cihazlardan takip edilmesini ve hastane içerisine yerleştirilen kiosklarla sıra almak, tahlil sonuçlarına ulaşmak da kolaylaştırdı. Bu dijital altyapı aracılığıyla ayrıca her türlü tıbbi cihaz, ağlar ve sensörler birbirlerine bilgi gönderebilirken, dijitalleşme sayesinde hastane bünyesinde kağıt kullanım oranı da minimuma indi" dedi.

Turkcell'in Adana Şehir Hastanesi'nde sağladığı yenilikçi teknolojilerin sadece bu hizmetlerden ibaret olmadığını belirten Erkan, ilk örneği Yozgat'ta hayata geçirilen hastane içi navigasyon sisteminin Adana'da da kullanılacağını söyledi. Navigasyon sisteminin nasıl çalışacağını anlatan Erkan, "Bu navigasyon aracılığıyla büyük bir alan içerisine yayılan şehir hastanesindeki her türlü birimi kolayca bulmak mümkün olacak. Yaklaşık 200 kişilik bir saha ekibiyle, Adana Şehir Hastanesi'nin tüm teknolojisini yöneten Turkcell'in ayrıca, İstanbul ve Ankara merkezli NOC (Network Operation Center) aracılığıyla bu uygulamaları anlık olarak takip edecek ve verilerin güvenliğini de sağlayacak" dedi.

Röntgen, rapor ve kan testlerinin, doğru ve eksiksiz bir şekilde kayıt altına alındığını ve direkt doktorların önündeki ekrana düştüğüne dikkat çeken Erkan, "Böylece hastaların teşhis ve tedavi süreçleri hızlanırken, sağlık personelinin de gündelik hayatı kolaylaşıyor. Hasta güvenliği ve doğru tedavinin uygulanmasını destekleyen bu sistemi Turkcell olarak geliştirmek için çalışıyoruz. Bu bağlamda Turkcell'in kendi HIMSS yazılımını oluşturmak için kaynak kod alımı yaptık ve kendi yazılım ekibimiz ile bu alanda dünyadaki en yüksek standardı temsil eden HIMSS 7 standartlarına uygun bir HIMSS yazılımının çalışmalarını sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Soru-cevap kısmıyla sona eren konferansın ardından Adana Şehir Hastanesi'nin Hastane Bilgi Yönetim Sistemi ve teknolojik altyapısı, Turkcell Genel Müdür Yardımcısı Murat Erkan ve diğer yetkililerce incelendi.

Daha sonra İHA muhabirine yaptığı açıklamada Turkcell'in dijital dönüşüme katkılarından bahseden Erkan, "Şehir Hastaneleri, kamu ve özel sektör arasında geliştirilen bir işbirliği projesi. Turkcell olarak bu yolculukta, hastanelerin dijital altyapısını vatandaşların hizmetine sunmak adına çalışmalarımızı yürütüyoruz. Hastane işleyişinin daha hızlı, daha verimli ve dijital olması için gerekli yatırımları yapıyoruz. Hastanenin hasta kabulünden, taburcu işlemleri aşamasına kadar dijital hale gelmesi için çalışıyoruz. Turkcell bir telekom operatörü rolünden, dijital hizmet sağlayacağı rolüne büründü" diye konuştu.

Rüşan Anıl Atar - Mustafa Yusuf Kantarlı